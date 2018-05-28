Правительство Тимошенко в версиях экспертов

Итак, Президент подал на утверждение Верховной Рады кандидатуру премьер-министра. Опираясь, на условия кадрового распределения, определенного в коалиционном соглашении, мы попросили экспертов поразмышлять над тем, кого они видят на той или иной должности в правительстве. Среди опрошенных – Олег Покальчук, Кость Бондаренко, Виктор Небоженко, Вадим Карасев.

Следует заметить, что отдельные эксперты думают, что распределение, предложенное соглашением, будет изменяться. Потому что если закон о Кабмине будет принят раньше, количество вице-премьеров уменьшится.

Квота БЮТ

Первый вице-премьер: Александр Турчинов (на наш вопрос, готовится ли он к этой роли, он загадочно улыбнулся – дайте, мол, избрать премьера), Иосиф Винский, Виктор Пинзеник (якобы эта должность совмещается с должностью министра финансов).

Министр аграрной политики: Иван Кириленко, Иосиф Винский.

Министр экономики: Виктор Пинзеник.

Министр охраны окружающей среды: кто-то из “бизнес-части” блока.

Министр транспорта и связи: кто-то из “бизнес-части” блока, по слухам, если на эту должность будет претендовать Давид Жвания (НУ–НС), то бютовцы готовы поменяться на что-то другое.

Министр финансов: первый вице-премьер.

Министр угольной промышленности: Михаил Волынец

Министр труда и социальной политики: Людмила Денисова.

Министр топлива и энергетики: Николай Сивульский (если его не будут сватать на руководство КРУ), Сергей Ермилов.

Квота НУ–НС

Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам: Иван Васюник.

Министр регионального развития: Анатолий Матвиенко.

Министр иностранных дел: Александр Чалый, Владимир Огризко, Роман Шпек.

Министр юстиции: Николай Онищук, Роман Зварич, Марина Ставнийчук.

Министр образования и науки: Вячеслав Брюховецкий.

Министр обороны: Анатолий Гриценко.

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы: Давид Жвания.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта: Владислав Каськив.

Министр культуры: Святослав Вакарчук.

Интересно, что никто из экспертов не увидел в составе будущего правительства Юрия Луценко. Но предусматривается, что Юрий Виталиевич будет добывать в борьбе или место генпрокурора, или мэра Киева. Также эксперты пророчат жесткую кулуарную борьбу за должность председателя ГНАУ между Николаем Катеринчуком и Сергеем Терехиним. Интересной была гипотеза и о том, что силовым вице-премьер-министром будет Валерий Гелетей, а министром внутренних дел – Геннадий Москаль.

Олег Покальчук, коммерческий директор Российско-украинского информационного центра: Не следует думать, что у мощных политиков демкоалиции есть большое желание работать в правительстве Тимошенко, потому что правительство будет работать в ручном управлении, а министрам придется лишь поливать цветы во дворе кабмина. Кроме того, понятно, что это правительство будет работать на будущую президентскую кампанию, поэтому полномочия у ключевых министров будут минимальны, а ответственность нужно будет делить 70 на 30. Думаю, что здесь не будет соблюден квотный принцип, поэтому мы еще будем иметь свободный обмен квотами.

Виктор Небоженко, политолог:

Это будет одно из самых печальных правительств в истории Украины. Потому что всем понятно, что туда будут брать “своих”, а не профессионалов. Тимошенко придется идти на компромисс и выбирать из старой, достаточно “затхлой” обоймы “Нашей Украины”, где каждый второй чувствует себя вице-премьером или полноценным министром. А другого способа получить вотум доверия у нее нет, в этой ситуации ее состав Кабмина будет очень неожиданным, разношерстным, плохо управляемым.

Дмитрий Видрин, политолог:

Это правительство максимум на полгода, потому говорить о качестве его кадрового состава нет смысла. Мы увидим повторение – плюс-минус состава правительства 2005 года.

Маша Мищенко