Яценюк в оцеплении регионалов открыл вечернее заседание

Вечернее заседание Верховной Рады Украины началось, но трибуна и президиум ВР заблокированы.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании не зарегистрировались члены фракций КПУ и Партии регионов.

Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК зашел в президиум ВР, но оказалось, что кресло занято членом фракции Партии регионов Алексеем ЖУРАВКО. Между ними состоялся разговор, содержание которого осталось неизвестным.

Потом к А.ЖУРАВКО подошел представитель Партии регионов и сказал, чтобы тот освободил кресло председателя ВР. После этого заседание парламента открылось.

А.ЯЦЕНЮК сообщил, что сегодня будет рассматриваться вопрос об избрании первого заместителя и заместителя председателя Верховной Рады.