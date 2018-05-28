Которые тут временные?..

Группа народных депутатов от БЮТ весной 2008 года инициирует досрочные выборы в городской совет Днепропетровска, поскольку «его деятельность не отвечает интересам днепропетровской территориальной общины, а сам процесс работы похож на группу соучастников по собственному обогащению». Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный депутат Украины Святослав Олийнык (БЮТ), назвав при этом причины для проведения досрочных выборов. По его мнению, юридическими основаниями для досрочных выборов являются ряд решений городского совета, которые противоречат Конституции. В частности, это касается непрозрачной приватизации областного водоканала, которая поставила в зависимость водообеспечение Днепропетровской и Запорожской областей, а также «дерибан» 300 га ценной земли в обласном центре на протяжении текущего года.

По словам народного депутата, члена фракции БЮТ Гарегина Арутюнова, в результате подобных действий, «по самым скромным подсчетам, днепропетровский городской бюджет недополучил около 3 млрд. гривен». Таким образом, инициатива народных депутатов касается введения механизма политической ответственности – через досрочные выборы и криминальную ответственность должностных лиц советов. Это подтверждает и растущее недовольство со стороны жителей города действиями депутатов горсовета, большинство которого, созданное по результатам выборов весной прошлого года и состоящее из представителей Партии регионов, СДПУ(о), блока Лазаренко, витренковцев и коммунистов, уже не соответствует реальным политическим раскладам в городе.

Досрочные выборы в парламент продемонстрировали, что регионалы в городе стремительно теряют электоральную поддержку, в то время как БЮТ ее наращивает, о чем свидетельствуют цифры (25 – 27 % отданных голосов, а на отдельных участках – до 30 %). Также по результатам выборов 30 сентября выросло число сторонников НСНУ, блока Литвина и КПУ.

Как отметил также принимавший участие в пресс-конференции депутат Днепропетровского горсовета Виталий Вербас, подобная ситуация характерна для многих крупных промышленных центров Украины. Таким образом, досрочные выборы в областной и городской советы Днепропетровска станут хорошим примером для других регионов, так как ”чем больше досрочных выборов, тем больше ответственности».

Какие же события, происшедшие в Днепропетровске, переполнили чашу терпения депутатов, а также послужили росту недовольства в городе действиями горсовета?

В соответствии с решением сессии Днепропетровского городского совета от 19 сентября нынешнего года, ООО «ИКП -- Киев-1» получило в аренду 36 земельных участков на площади Ленина в центре Днепропетровска для сооружения подземного паркинга и торгово-развлекательного комплекса. На руках у ООО также было решение горисполкома о том, что горсовет в рабочем порядке выделил им эту землю под застройку на сессии

То есть все было оформлено надлежащим образом и в соответствии с действующим законодательством.

Но проблема оказалась в том, что, уже после решения сессии, кое-кому из «региональной» среды пришло в голову: а зачем отдавать такой лакомый кусочек земли, в самом центре Днепропетровска, в «чужие руки»? И, чтобы как-то затормозить этот процесс, в лагере оппонентов бизнес-группы, получившей право на строительство комплекса, решили действовать через своего человека в городской власти – члена Партии регионов. Этот чиновник неожиданно заявил, что он, мол, отказывается от своей подписи на соответствующих решениях о выделении земли. Не он подписывал, так сказать. По его словам, подпись кто-то «подделал». Также куда-то исчезли оригиналы соответствующих решений сессии.

Естественно, в Днепропетровске поднялся шум. Местные регионалы сразу же подняли вой по поводу «нарушений» и «подлога». Была создана специальная экспертная группа. Независимый эксперт-криминалист пришел к однозначному выводу: штамп под решением о выделении земли – подлинный. Также были развеяны некоторые мифы и страшилки, запускаемые в городе оппонентами, касающиеся планов застройщиков. По словам народного депутата Г.Арутюнова, никто не собирается сносить существующие в этой части города здания ЦУМа и «Детского мира». Кстати, и памятник вождю мирового пролетариата, возвышающийся тут, трогать никто не будет – пусть себе стоит, для истории, так сказать. По словам Г.Арутюнова, планируется убрать лишь не озонирующую воздух и не украшающую центр города автомобильную стоянку в самом центре площади. Ее заменит современный подземный паркинг. Сам проект реконструкции центральной площади Днепропетровска, разработанный, кстати, ведущими днепропетровскими архитекторами совместно с французскими коллегами, предусматривает строительство под землей целого комплекса, чем-то напоминающего киевский «Глобус». Вложить в строительство бизнесмены планируют 62 млн евро, причем в эту суму войдет и строительство новых станций метрополитена.

Конечно же, закон восторжествует, и справедливость по данному вопросу будет восстановлена. Слишком уж грубо действуют в данном случае регионалы. Кстати, вряд ли скандал в Днепропетровске будет способствовать росту и без того пошатнувшегося авторитета Партии регионов. Не помогает и бурная активность, проявляемая народным депутатом-регионалом Олегом Царевым – видной фигуре в среде депутатского большинства в горсовете.

Нынешний скандал, разгоревшийся в днепропетровском горсовете буквально в последние месяцы, не был каким-то исключением, а явился закономерным продолжением работы депутатского корпуса нынешнего созыва, большинство которого – коалиция под названием «Родной Днепропетровск», контролируется регионалами. Здешнее депутатское большинство, похоже, забыло о своих красочных предвыборных обещаниях, а с энтузиазмом кинулось заниматься излюбленным занятием всех временщиков во власти – дележом и приобретением собственности. В частности, что касается распродажи земельных участков, то в Днепропетровске в последнее время, как это ни странно, и во время пресс-конференции в УНИАН об этом шла речь, практически не проводятся земельные аукционы. За исключением тех, когда речь идет о заболоченных землях где-то на городских окраинах. Естественно, желающих приобрести такой балласт не находится. А вот о проведении торгов, на которых выставляются привлекательные участки, почему-то узнают лишь избранные лица. Соответственно, они им и достаются.

Даже мэр Днепропетровска оказался бессильным повлиять на массовый беспредел и дерибан днепропетровской земли. Ведь существующий порядок «Продажи земельных участков, свободных от застройки та прав на аренду земельных участков в городе» (решение горсовета № 145/6 от 17.11.2006г.) практически дает монопольное право определять проводить аукцион или нет. При этом отсутствуют реальные рычаги влияния у городского головы (так как даже если им будет принято решение, отличное от мнения комиссий ), то чтобы его вынести на сессию, нужно опять таки получить согласие тех же профильных комиссий. Вот и выходит замкнутый круг. В период с сентября 2006-го по сентябрь 2007-го года исключительно по решению Днепропетровского горсовета было выделено более 300 гектаров коммунальной земли, продажа которой с открытых аукционов могла бы дополнительно привлечь в городской бюджет около 3 млрд. гривен. (по оценке риэлтеров, 1 сотка земли в центральных и приближенных к центру районах Днепропетровска стоит от $20 тыс.). По данным общественной организации «Форум спасения Днепропетровска», на сегодняшний день в центральных районах города зафиксировано свыше 100 застроек, во время которых грубо нарушалось и нарушается действующее законодательство, санитарные нормы, не проводятся общественные слушания.

Подобный беспредел необходимо немедленно прекратить – считают многие днепропетровцы, узнающие о делах, творимых хваткими бизнесменами-политиками от Партии регионов. Для города (как и для Украины в целом) нужна власть, заботящаяся о народе, а не использующая голоса электората лишь для того, чтобы урвать побольше.

Николай Кулиш