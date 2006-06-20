Верховная Рада сегодня снова попробует начать полноценную работу

Прошлый фальстарт депутаты объяснили отсутствием парламентской коалиции, и сегодня по этой же причине, не исключено, объявят еще один перерыв.

Хотя на этот раз он будет не таким продолжительным, поскольку в запасе у партий и блоков всего несколько дней. Если коалиции не будет, формально с 25 июня президент получит право распустить парламент.

Накануне лидеры БЮТ, «Нашей Украины» и Соцпартии еще раз объявили о намерении объединиться, но тяжелейший этап распределения портфелей до сих пор не завершен.

Пока в расписании Верховной Рады запланированы только получасовые выступления лидеров фракций. Новых законов в Украине не принимают уже третий месяц.

ICTV