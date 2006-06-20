Верховная Рада сегодня снова попробует начать полноценную работу
09:23, 20 июня 2006Политика
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Депутаты могут объявить еще один перерыв
Прошлый фальстарт депутаты объяснили отсутствием парламентской коалиции, и сегодня по этой же причине, не исключено, объявят еще один перерыв.
Хотя на этот раз он будет не таким продолжительным, поскольку в запасе у партий и блоков всего несколько дней. Если коалиции не будет, формально с 25 июня президент получит право распустить парламент.
Накануне лидеры БЮТ, «Нашей Украины» и Соцпартии еще раз объявили о намерении объединиться, но тяжелейший этап распределения портфелей до сих пор не завершен.
Пока в расписании Верховной Рады запланированы только получасовые выступления лидеров фракций. Новых законов в Украине не принимают уже третий месяц.
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