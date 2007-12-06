Владимир Филенко про Януковича, взятки и казарменную демократию

Член фракции БЮТ Владимир ФИЛЕНКО считает некорректными заявления лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА относительно процедуры избрания председателя Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

По словам В.ФИЛЕНКО, „ЯНУКОВИЧ позволил себе некорректные высказывания, комментируя избрание председателя Верховной Рады VI созыва, назвав процедуру голосования унизительной и сравнив ее с казарменной демократией”.

В.ФИЛЕНКО отметил, что он голосовал перед видеокамерами и фотообъективами и показывал свой бюллетень не В.ЯНУКОВИЧУ и не Ю.ТИМОШЕНКО, а избирателям как свидетельство того, что не брал взятки, которые предлагались Партией регионов. Он отметил, что тайное голосование - не обязанность народного депутата, а его право.

Как сообщал УНИАН, сегодня В.ЯНУКОВИЧ назвал унизительной процедуру голосования депутатов фракций БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона” за председателя Верховной Рады.

«Это действо отображает реальное состояние дел в коалиции, которую, по моему мнению, преждевременно назвали демократической. Та унизительная процедура, которую прошли все 227 депутатов – это, скорее, казарменная демократия, когда несколько постов проверяют, как депутаты проголосовали», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.