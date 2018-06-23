Два года в неволе: как изменились Тимошенко и Украина

Дело Тимошенко и украинцы

В одном из последних исследований, проведенных в мае социологической службой Центра Разумкова совместно с фондом «Демократические инициативы», Юлия Тимошенко, несмотря на отсутствие полноценной политической жизни, «дышит в спину» президенту Украины Виктору Януковичу. В частности, за него на президентской гонке готовы проголосовать 23,4% украинцев (из тех, кто намерен принимать участие в выборах). В то же время Леди Ю готовы поддержать 16,3% респондентов.

«Если верить социологам, то Юлия Тимошенко в первом туре президентской гонки получает второй результат, а во втором — выигрывает у Виктора Януковича с разгромным счетом. Таким образом, за время пребывания в Качановской колони, ей удалось не только сохранить, но и закрепить за собой роль национального лидера. Это подтверждает тот факт, что объединенная оппозиция закрепила за Тимошенко роль кандидата на президентских выборах», - рассказал УНИАН президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь Жданов.

По его словам, суд над Тимошенко, в свое время, преследовал несколько целей. Во-первых, власти необходимо было устранить сильного политического конкурента. Во-вторых, сделать так, чтобы оппозиционные политсилы не смогли объединиться. И, в-третьих, продемонстрировать простым украинцам, что так будет со всеми, кто выступает против системы.

Но и после двух лет нахождения Тимошенко за решеткой, ни одна из этих целей до конца не выполнена: «Тимошенко хотели «сломать», но она за два года не сломалась. Оппозиция не раскололась, а три нынешних лидера нашли в себе силы объединиться и договориться о едином кандидате во втором туре президентских выборов. Что же касается простых украинцев, страна не испугалась. Как только Украину начали «прижимать», она ответила Врадиевкой», - пояснил политолог.

С другой стороны, страна отлично научилась жить без Тимошенко. «Собственно, Украина это продемонстрировала еще в 2010 году, когда поражение Юлии Владимировны было обусловлено тем, что, для значительной части потенциальных избирателей, голосование за нее оказалось невозможным, несмотря даже на нелюбовь к Януковичу. Янукович же должен понимать, что в 2015 году, при отсутствии Тимошенко в списке кандидатов в президенты, эта нелюбовь будет преобладающим чувством», - рассказал УНИАН директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

В свою очередь, руководитель Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко считает, что, несмотря на неоднозначное отношение простых украинцев к личности Тимошенко, никто, кроме нее, не может взять на себя ответственность лидера оппозиции. «Никто из нынешних оппозиционеров не может заменить Тимошенко как лидера протестных настроений. Она — наиболее харизматичная личность, которая может поднимать народные массы, и давить на власть более действенно, чем оппозиционная «тройка», - пояснил он.

Учитывая, что после «отсидки» у Юлии Владимировны будет желание отомстить власти и взять реванш, такие ее настроения и запросы будут восприниматься простыми украинцами весьма эмоционально. Впрочем, по мнению Пархоменко, это играет не на руку самой Леди Ю. Именно из-за ее харизматичности, а также из-за собственных лидерских амбиций, ее соратники, в случае возможного освобождения, попытаются отодвинуть Тимошенко на политические задворки.

Леди Ю и оппозиция

Впрочем, два года заключения экс-премьера отрицательно повлияли на состояние украинской оппозиции, считает политтехнолог Андрей Золотарев. По его словам, из нынешней оппозиционной «тройки» до уровня и класса Тимошенко не дотягивает никто. «С другой стороны, как бы оппозиционеры не апеллировали к мировому сообществу, Юлия Владимировна не превратилась в украинского Нельсона Манделу. Ее нынешний имидж — пострадавшей за политические убеждения, не более того», - рассказал он УНИАН.

Тем не менее, политтехнолог уверен, что Юлия Тимошенко еще долго останется одним из значимых факторов в украинской политике. «Нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что главный образ Тимошенко — птица Феникс. Хотя главная оппозиционная «тройка» не очень заинтересована, чтобы она превратилась в ключевую политическую фигуру на президентских выборах 2015 года, так как за ней будут видны все личностные проблемы «трех гетьманов», - пояснил Золотарев.

С другой стороны, по мнению директора Центра политического маркетинга Василия Стоякина, это понимает и сама Тимошенко, так как она глубоко разочарована в своих коллегах по оппозиционному лагерю. «Она им доверилась (даже Яценюку), а в результате... В результате, она признала, что этой оппозиции лучше бы и не объединяться даже. Хотя раньше настаивала на чем-то противоположном», - отметил он.

Впрочем, разочарование связано еще и с тем, что за два года заключения Леди Ю, сильно изменилась сама оппозиция. А после освобождения Тимошенко, она столкнется с тем, что не узнает той партии, которая была с ней в 2011 году. «Это уже не будет лидирующая оппозиционная партия, «Батькивщина» умирает, как, в свое время, умирала «Наша Украина», - уверен Сергей Пархоменко.

«Оппозиция Тимошенко была эффективна. Она умела давить на власть и умела одерживать победы. Оппозиция без Тимошенко ничего этого не умеет. Все ее «победы» обусловлены желанием власти использовать оппозицию в своих целях. А проблема для страны состоит в том, что другой оппозиции у нас нет», - считает Стоякин.

Справедливости ради надо отметить, что кризис оппозиции обусловлен не столько личностным фактором, сколько отсутствием позитивной программы. «В 2004 году видимость такой программы была. В общественном сознании существовало противостояние европейского и евразийского векторов. Сейчас власть совершенно проевропейская и ведет страну этим курсом куда удачнее, тем это делали Ющенко и Тимошенко. Словесная эквилибристика в духе «эти реформы ненастоящие, власть на самом деле не хочет в Европу» не убеждает, кажется, даже тех, кто эти слова говорит», - пояснил политтехнолог.

Как изменилась сама узница №1

Впрочем, за два года изменилась не только страна, народ и оппозиция. Изменилась и сама Тимошенко. С одной стороны, экс-премьер не из тех людей, кто ломается и гнется, даже если учесть проблемы со здоровьем. С другой — пребывание в колонии не лучшим образом сказывается на восприятии ею политический реалий.

«С психологической точки зрения тюрьма ломает человека. Поэтому, если экс-премьер выйдет на волю, мы увидим другую Тимошенко. Возможно, более жесткую, бескомпромиссную и готовую идти на крайние меры», - считает Сергей Пархоменко.

Но существует и другое мнение: мол, Леди Ю за два года превратилась из реального политика в медиа-персонаж. «Она оказывает влияние на политику косвенно, через 2-3 промежуточные инстанции, которые имеют собственные интересы. Если раньше было трудно понять, чем она руководствуется, то сейчас трудно понять, что она вообще делает. Ибо существуют сомнения не только в авторстве ее «маляв», - пояснил Василий Стоякин.

«По сути, Тимошенко находится в информационном вакууме и получает информацию, которая не вполне отвечает тому, что происходит в действительности», - считает Андрей Золотарев.

Тем не менее, по его словам, она сможет трезво оценить ситуацию после своего освобождения. «Тимошенко относится к той категории людей, которых тюремное заключение может лишь отточить и закалить. Она ничего не забудет и ничего не простит. Прежде всего, не простит тем, из-за кого она и оказалась за решеткой», - отметил политтехнолог.

В свою очередь, Василий Стоякин не разделяет такого мнения. По его словам, Юлия Тимошенко, вероятнее всего, изрядно во всем разочаровалась. «До такой степени, что она, кажется, даже признала Януковича президентом (во всяком случае, в своем открытом письме она обращается к нему именно как к президенту)», - пояснил он.

По мнению Стоякина экс-премьер, во-первых, разочаровалась в тюрьме. «Два года назад она очень старалась сесть в тюрьму, которая ей казалась безошибочным способом поднять рейтинг. Теперь она поняла, что рейтинг повышается не от посадки, а от высадки. И она борется за то, чтобы ее отпустили на волю. Но ее не отпускают не только в электоральные пампасы, чего сгоряча требовал ЕС, но даже на лечение в Германию… И хотя сомнений в том, что Тимошенко не будет находится в заключении 7 лет, нет, похоже, ни у кого, ей от этого не легче», - рассказал он.

Во-вторых, по его словам, Леди Ю разочаровалась в самом народе, который не избрал ее президентом, не защитил ее от суда и не вызволил из узилища.

И, в-третьих, она, похоже, разочаровалась даже в Западе, который должен бы был ей помочь, но почему-то не помог.

Юлия Владимировна и ЕС

В то же время, политологи считают, что, вопреки мнению ряда чиновников и экспертов, близких к власти, Запад отнюдь не охладел к делу украинского экс-премьера. По словам Андрея Золотарева, в первую очередь, это связано с тем, что европейские политики сильно «привязаны» к общественному мнению. «Поскольку они «вписались» за Тимошенко ранее, сегодня отступать им некуда. И вождение их за нос Януковичем сотоварищи негативным образом может сказаться на их собственной репутации: любой компромисс с украинской властью будет восприниматься их европейским электоратом как политическое поражение», - пояснил он.

Именно поэтому, сегодня, несмотря на вроде бы закончившуюся миссию, Кокс и Квасневский продолжают навещать Тимошенко в колонии.

В этом контексте важен и тот факт, что Европейский суд по правам человека продолжает рассматривать жалобы Леди Ю на отечественное правосудие.

Так, 30 июля истек срок, когда украинское правительство могло подать апелляцию на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по первой жалобе экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Заявление в суд касалось незаконности ареста Юлии Владимировны 5 августа 2011 года. Напомним, 30 апреля текущего года ЕСПЧ признал, что решение об аресте Тимошенко нарушало 5-ю статью Конвенции по защите прав и свобод человека, а именно: ее право на свободу и личную неприкосновенность. Кроме того, суд отметил, что была также нарушена 18-я статья Конвенции (пределы применения ограничений прав), частично признав, таким образом, политическую составляющую преследования украинского экс-премьера. Впрочем, суд также констатировал, что к Тимошенко не применялись пытки, а оснований говорить, что за решеткой она не получала надлежащего медицинского обеспечения, нет.

Учитывая, что Украина не намерена обжаловать это решение, вердикт ЕСПЧ по газовому делу стал окончательным и подлежит выполнению со стороны украинской власти, а контролировать это будет Комитет министров Совета Европы. Примечательно, что, по мнению чиновником Министерства юстиции Украины, вступление в силу решения ЕСПЧ ничего не изменит в деле Тимошенко, так как Украина давно его выполнила, приняв новый Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).

Отметим, что на рассмотрении Европейского суда находится и еще одна жалоба Юлии Тимошенко, которая касается лишения ее права на справедливый суд. В частности, экс-премьер ставит под сомнение качество положений УПК, которые были применены по ее делу, а также утверждает о нарушении статьи 7 Конвенции (никакого наказания без закона, регламентирующего такое наказание). Кроме того, Тимошенко утверждает о распространении в Интернете и на многих региональных телеканалах видеозаписи, сделанной в больнице, где она находится с 9 мая 2012 года, на котором она изображена в своей палате и во время прохождение медицинских процедур. Из второго заявления экс-премьера в ЕСПЧ также следует, что, по крайней мере, три видеозаписи с ее изображением были размещены на официальной Интернет-странице Государственной пенитенциарной службы Украины, а также, что аудиозапись ее разговора со своим мужем была обнародована в сети Интернет.

Это, по ее мнению, нарушает еще две статьи УПК – запрет пыток или унижающего достоинство обращения и/или право на уважение к частной и семейной жизни. «В конце госпожа Тимошенко жалуется, что, начиная с 5 августа 2011 года, она была лишена любой возможности общаться со средствами массовой информации и внешним миром, что негативно повлияло на ее политическую жизнь», - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

…Как бы там ни было, пока Тимошенко в тюрьме — у украинской власти есть козырь и в переговорах с ЕС, и на президентской избирательной гонке. Но, главное, пожалуй, что два года за решеткой привели к тому, что экс-премьер морально устарела: на политическую арену вышло новое поколение политиков. Да, они неопытны, жадны и слишком абмициозны. Да, они не дотягивают до уровня Леди Ю. Да, она еще может выйти на свободу, может даже навести шороху: разогнать прихлебателей, а, при особо благоприятных обстоятельствах, даже стать президентом. Но реально быть президентом — вряд ли: нельзя управлять страной без команды, которой у Юлии Владимировны теперь попросту нет.

Татьяна Урбанская