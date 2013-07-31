Горсовет просит привлечь владельца телекомпании к уголовной ответственности

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее обращение проголосовали 37 из 47 присутствующих на сессии депутатов.

В обращении, которое подготовил депутат горсовета Александр Головач, говорится о том, что «несколько месяцев подряд органы местного самоуправления ведут работу по возвращению незаконно присвоенного кабельного телевидения», что на данный момент нет решений судов (которые вступили в законную силу) относительно собственности телекомпании «Визит».

В своём обращении депутаты горсовета попросили генпрокурора Виктора Пшонку и главу Службы безопасности Украины Александра Якименко «совершить все необходимые действия для законного содействия городской общине в возвращении единственной городской телекомпании в собственность территориальной общины», «обеспечить оперативное и неотложное расследование уголовных дел и производств относительно Мельника», «открыть относительно Мельника по факту его заявления уголовное производство из-за заведомо неправдивого сообщения о преступлении».

Депутат горсовета Виктор Бугайчук считает, что обращение горсовета - это ответ на заявление собственника ТК «Визит» Мельника к руководству СБУ, в котором Мельник обвинил в коррупционных действиях мэра Кременчуга Олега Бабаева, директора коммунального предприятия «Рыночная площадь» Александра Гаврилова и директора коммунальной телерадиокомпании Сергея Перепелятника.

Справка УНИАН. Конфликт между городскими властями Кременчуга в лице мэра Олега Бабаева и телекомпанией «Визит» начался в 2012 году – телекомпания перестала транслировать новости коммунальной телерадиокомпании, стали чаще выходить критические сюжеты о городской власти, а мэр заявил, что «Визит» ввёл цензуру. По городу были развешены плакаты «Чому ріжуть Бабаєва?». Из бюджета города стали выделяться дополнительные суммы на развитие собственного коммунального телевидения, а с семьёй владельцев «Визита» горсовет стал разрывать в одностороннем порядке договора аренды земли. Началась судебная тяжба.