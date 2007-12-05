Янукович сетует, что украинцы денег не дают, а некоторые еще и в политику лезут

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым обнародовать в средствах массовой информации фамилии граждан, которые оказали финансовую помощь пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в частности после взрыва дома в Днепропетровске, аварий на шахтах в Донецкой области и т.д.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на заседании Кабинета министров глава правительства попросил вице-премьер-министра Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА обнародовать фамилии этих благотворителей.

«Я имел в виду, прежде всего, это помощь, которая была оказана, я сказал бы гуманитарная помощь, как отдельными гражданами, так и предпринимателями и владельцами огромных корпораций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр привел пример оказания благотворительной помощи в США в 2001 году, когда обычные граждане и предприниматели перечисляли миллиарды долларов в помощь пострадавшим в результате взрыва торгового центра в Нью-Йорке.

«Вот это пример гражданской ответственности, а не когда говорят, что мы патриоты и при этом ничего не делают. И еще лезут в политику некоторые», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.