Плющ – 2007 и Плющ – 2004: найдите десять различий (фото)

На верхнем фото: депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Иван Плющ в оранжевом шарфе в окружении депутатов от Партии регионов Виктора Януковича и Рината Ахметова наблюдает за футбольным матчем с участием ФК “Шахтер” в Донецке. В это время коллеги Плюща по фракции избирали Председателя Верховной Рады – выдвиженца НУ–НС Арсения Яценюка. 4 декабря 2007 года.

На нижнем фото: будущий депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона” Иван Плющ в оранжевом шарфе в окружении коллег из демократического лагеря Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко принимает участие в мероприятиях на Майдане во время Помаранчевой революции. 23 ноября 2004 года.