Чалый: газовые переговоры проходили в соответствии с директивами Ющенко

В Секретариате Президента Украины пока не комментируют украинско-российские договоренности о цене на газ в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ отметил, что переговоры между Украиной и Россией об условиях поставок газа и его транзита проходили в соответствии с утвержденными Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО директивами.

Однако Секретариат Президента еще не получил отчет делегации о ходе переговоров.

«Сейчас мы ждем комплексный отчет делегации, и когда все будет комплексно проанализировано, мы объявим позицию», - сказал А.ЧАЛЫЙ, выразив уверенность, что это произойдет в ближайшие дни.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча председателя правления Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО.

Стороны договорились, что в 2008 году цена газа на границе России и Украины будет составлять 179,5 дол. за 1 тыс. кубометров.

Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 дол. за тыс. куб. м на 100 км.

Цена природного газа для Украины в 2007 году составляет 130 дол. за тыс. куб. м на украинской границе, плата за транзит газа через территорию Украины - 1,6 дол. за тыс. куб. м на 100 км расстояния.

3 декабря Президент Украины В.ЮЩЕНКО встретился с Ю.БОЙКО и передал ему Директивы по проведению российско-украинских переговоров об условиях поставок газа в Украину и его транзита.

Россия является единственным поставщиком природного газа в Украину. В свою очередь, Украина обеспечивает транзит около 70% всего газа, экспортируемого Россией.