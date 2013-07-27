СМИ: Паломники пытались силой прорваться на Владимирскую горку

Как передает «Комсомольская правда в Украине», граждане сгрудились возле заграждений и начали "давить".

На место тут же пришла помощь стоящим у кордона милиционерам. Для того, чтобы разогнать прихожан, правоохранители стали "живой цепочкой" и оттеснили.

В итоге толпа практически рассеялась. Около горки – практически пусто. Милиционеры продолжают охранять, несмотря на то, что людей практически не осталось.

Среди прихожан была слышна ругань. Многие вспоминали Врадиевку.

По данным «КП в Украине», людей, прошедших первый кордон, остановили около второго на Владимировской горке. Люди очень расстроены. Они негодуют. Несколько мужчин пытались прорваться через вторую границу, однако у них это не получилось.

Люди кричали, что это - "не мероприятие для СБУ-шников". Некоторые группы начали расходиться. Потому что, несмотря на пригласительные, они на молебен так и не попали.

По данным издания, среди тех, кого не пускали на молебен на Владимировской горке, были Анна Герман и Александр Омельченко: у них не оказалось пригласительных.

По словам паломников, которые стали свидетелями происшествиями, в результате Герман все-таки пропустили - по удостоверению. Она была в платочке и строгом платье.

Омельченко за кордон так и не попал.

Напомним, сегодня в Киеве продолжается празднование 1025-летия Киевской Руси. Так, на 10:00 запланировано проведение благодарственного молебна. Его совершит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Однако, паломников, пришедших на молебен, ожидал неприятный сюрприз: пройти на него можно только по спецпропускам.

Те же, кто прошел через первый "кордон", вынуждены были ждать в "милицейском круге", пока проедут чиновники и священнослужители.