Молебен на Владимирской горке закончился

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Молебен провел глава Русской православной церкви патриарх Кирилл вместе с главой Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Владимиром.

В торжествах по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси в Киев прибыли предстоятели 9 из 14 поместных православных церквей мира. Также на киевских холмах молились представители всех остальных церквей.

Партиарх Кирилл поблагодарил предстоятелей и представителей Поместных Церквей за то, что они приехали в Украину, видя в этом наглядную демонстрацию единства православия мира.

Митрополит Владимир в своей проповеди сказал, что на украинцах и остальной славянских народов лежит миссия сохранения христианских ценностей.

Также на молебне присутствовали Президент Украины Виктор Янукович, России Владимир Путин, Модовы Николае Тимофти и Сербии Томислав Николич.

После молебна патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Владимир поздравили всех собравшихся у памятника князю Владимиру и всех верующих с 1025-летием Крещения Руси.

После этого присутствующие на праздновании президенты поклонились иконе и мощам князя Владимира.

Как сообщал УНИАН, после молебна президент Украины проведет ряд двусторонних встреч с президентами стран, прибывших на празднование.

В частности, в 11.00 состоится встреча Януковича с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В начале встречи запланирована протокольная съемка.

В 12.00 Президент Украины проведет встречу с Президентом Республики Молдова Николаем Тимофти.

На 13.00 запланирована встреча Януковича с Президентом Республики Сербия Томиславом Николичем.