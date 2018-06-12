Украинский интерес. Нашествие Владимиров и торги за Юлию

Визит патриарха РПЦ Кирилла (в миру - Владимира Гундяева) в Украину неизменно имеет не только церковную составляющую. Глава Русской православной церкви традиционно играет роль ведущего идеологического оружия Кремля. Оппоненты предстоятеля РПЦ обыграли даже тему его прибытия в Киев в бронированном вагоне специального поезда. На этот раз Кирилл и Владимир Путин выступят тандемом, предприняв, по всей видимости, последнюю попытку уговорить Виктора Януковича отказаться от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Этот документ представители российской власти рассматривают как тяжелое поражение, демонстрирующее потерю влияния на постсоветском пространстве.

Готов ли Виктор Янукович отстаивать свои евроинтеграционные позиции? Стоит напомнить, что уже больше года его встречи с Путиным на высшем уровне, которые проходили либо в российской столице, либо на российском и украинском побережья Черного моря, заканчивались безрезультатно. Киев и Москва постоянно договариваются договариваться, после чего каждый гнет свою линию. Признаков резкого геополитического разворота в риторике украинского президента не наблюдается, поэтому визит московского светско-религиозного тандема может стать началом кампании пророссийского кандидата на пост президента Украины. Благо выбирать есть из кого.

Судьба Юлии Тимошенко тем временем продолжает обсуждаться на политическом уровне. Интересно, что и омбудсмен Валерия Лутковская, и министр иностранных дел Леонид Кожара заявили, что юридических оснований для выезда Юлии Владимировны на лечение за границу нет. При этом шеф внешнеполитического ведомства не только посетовал на отказ Тимошенко от медицинского осмотра, необходимого для оформления документов, но и заверил украинских партнеров в ЕС в постоянной приверженности нашей страны евроинтеграции. Уже привычно надежду на успешное проведение саммита в Вильнюсе высказал и еврокомиссар Штефан Фюле. Кстати, практически все участники «Восточного партнерства» (за исключением Беларуси) согласовали условия создания зоны свободной торговли с ЕС, а экономические инструменты в большой политике зачастую играют большую роль, чем заявления политиков.

Украина рассчитывает до конца текущего года подписать с ЕС договор об открытом небе, который позволит интенсифицировать авиасообщение с европейскими странами. Против этого соглашения выступал в бытность вице-премьером Борис Колесников, но после его перехода на работу в парламент процесс пошел. Очевидно, что и банкротство «АэроСвита» сыграло свою роль. Договор об открытом небе позволит выйти на украинский рынок лоукост-перевозчикам, что будет на руку нашим согражданам.

19 украинских моряков – экипаж судна «Этель» - оказались заложниками бизнес-разборок. Их не выпускают из ливийского порта Бенгази. Конечно, ситуация не столь драматична, как во время захвата сомалийскими пиратами сухогруза «Фаина», но приятного в ней мало. В Казахстане суд весьма оперативно приговорил двоих сотрудников «Укрспецэкспорта», пытавшихся подкупить местного генерала, ответственного за закупку вооружений, к шести годам лишения свободы. Похоже, украинским специалистам еще нужно оттачивать навыки поведения на рынке вооружений, если наша страна стремится сохранить на нем лидирующие позиции.

Евгений Магда