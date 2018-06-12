Владимир Владимирович и стратегия Владимира Великого

25 лет назад празднование тысячелетия крещения Руси было не столь политизировано. Все мероприятия, которые тогда проходили, были связаны, прежде всего, с историей и религией. Но за последние два с лишним десятилетия взаимовыгодный симбиоз церкви и государства стал намного теснее.

Достаточно вспомнить, как представители разных украинских конфессий молились о совершении Божьей воли во времена сложных выборов и революционных событий 2004-го года. Или как все украинские премьеры и президенты последних лет «светились» в храмах и церквях на разного рода религиозных празднованиях и молебных по любому поводу. Или как бывший сотрудник КГБ, президент России Владимир Путин «сознался», что был тайно крещен. Или – как Виктор Янукович взял за моду спрашивать Божьего благословения по любому поводу у старцев с Афона...

В данном случае не важно, искренне ли те или иные политики верят в Бога. Важно то, что эту веру они пытаются максимально публично продемонстрировать. Расчет тут верен и прост: политтехнологи прекрасно осознают, что наиболее дисциплинированные избиратели, реже всего игнорирующие приглашения на избирательные участки – люди старшего поколения. А среди таковых в нашей стране – высок процент верующих, прихожан, при этом – прихожан доминирующей в Украине и России православной церкви.

Не теряет от «набожности» политиков и церковь: только за время премьерства Николая Азарова Киево-Печерская Лавра (находится в ведомстве Украинской православной церкви Московского патриархата) «на реставрационные работы» освоила около 70 млн гривен бюджетных средств. А в июле текущего года правительство Украины передало Лавре в пользование 75 имущественных объектов. В бесплатное пользование.

К слову, учитывая такой размах плодотворного сотрудничества духовного и светского миров, вовсе не удивительно, что глава РПЦ, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в последние годы зачастил в Украину. «Расширение количества православных приходов в Украине — одна из целей РПЦ. Украинцы, которые ходят в церковь, вряд ли будут интересоваться, в чьем владении она находится. А их пожертвования спокойно пойдут в Москву», - считает директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

Церковь как фактор влияния на электорат

Однако, опустим материальную составляющую вопроса, и вернемся к мысли, поднятой выше – о том, что слияние церкви и светского государства — возможность для политических элит оказывать давление на свой потенциальный электорат. «Уровень доверия к церкви выше, чем уровень доверия к политикам. Поэтому у каждого политика есть желание воспользоваться либо благодатью церкви, либо прихожанами, которые в мирской жизни являются электоратом», - рассказал УНИАН руководящий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Действительно, согласно данным социологических исследований, проведенных фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова, в основном и полностью церкви доверяют 70,1% украинцев. И политикам глупо не использовать этот потенциал. Особенно, учитывая прямое заявление главы Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета о том, что церковь влияет на политическую жизнь страны. «Во время выборов обращаются к церкви за поддержкой? Обращаются. А если обращаются – значит, влияет», - сказал он в комментарии УНИАН.

Религия вполне может выполнять легитимирующую роль для политической власти, считают политологи. «Особенно, если у власти нет прозрачных и надежных факторов демократической легитимации... Когда не хватает народного суверенитета, демократических форм влияния, у власти появляется стремление опереться на структуру религии», - пояснил УНИАН политолог Вадим Карасев.

По его словам, именно поэтому власть молодых государств не избежала искушения использовать церковь для повышения своей статусности и политических позиций. «Тот факт, что политики России и Украины празднуют такие праздники, как дата крещения Руси, и празднуют с размахом, свидетельствует о том, что сегодня более надежных основ для молодых государств, чем религия, нет», - отметил он.

Единая религия — единый «русский мир»

Действительно, в России взаимное влияние церкви и государства давно развернулось на широкую ногу. Буквально на днях президент РФ Владимир Путин заявил, что Кремль и Русская православная церковь взаимодействуют как настоящие партнеры. «Мы выступаем как подлинные партнеры и соработники в решении самых актуальных внутренних и международных задач, в развитии совместных начинаний...», - сказал он.

«Мы находимся в соработничестве, направленном на благо людей», - вторил президенту РФ патриарх Кирилл.

Впрочем, судя по другим высказываниям российского президента, значение церкви под предводительством патриарха Кирилла он выносит далеко за границы Российской Федерации. «Церковь помогает нам наладить хорошие отношения с народами других стран, прежде всего речь идет о постсоветском пространстве», - отметил он. По его мнению, с принятием христианства «начала создаваться русская нация как единая нация и начало создаваться централизованное российское государство».

Дальше — больше: «По сути, в основе русской нации и российского государства централизованного лежат единые духовные ценности, которые объединяют всю большую европейскую территорию, на которой сегодня располагаются Россия, Украина, Беларусь. Это единое наше духовное, нравственное пространство. И это очень серьезный фактор объединения народов».

Не отрицает своего влияния на постсоветком пространстве и Кирилл: «Мы общаемся с руководством всех стран канонической ответственности нашей церкви, активно осуществляя диалог и сотрудничество на разных уровнях государственной власти».

В связи с этим, украинские эксперты полагают, что приезд президента РФ и патриарха РПЦ в Украину на празднование 1025-летия крещения Руси вовсе не связан с пропагандой единой религии. Это лишь прикрытие для глобальной политической цели. «Владимир Путин предпринимает еще одну попытку втянуть Украину в единое гуманитарное и духовное пространство. Его приезд – пропаганда русского мира, включающая в себя ключевые факторы: так называемое славянское единство, мультикультурность и единую церковь с центром, естественно, в Москве. Грубо говоря, Владимир Путин приедет продемонстрировать Украине, что доминировать на постсоветском пространстве должна российская идея», - рассказал УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

В свою очередь, политолог Алексей Красноперов считает, что руководство Российской Федерации в этом вопросе делает ставку на отжившие идеи. «Две главных идеи «русского мира» - православие и восстановление СССР. Но, если Россия всерьез на что-то претендует в геополитике, ей необходимо создавать новые смыслы. Тем более, что смыслы религиозного государства с, по сути, государственной религией – это даже не 20-й, а 19-й век. Когда прогрессивные государства уже давно пришли к отказу от официальной религии, Россия продолжает культивировать идею православного государства и даже пытаться насаживать ее своим соседям. Такой подход нуждается в пересмотре. Ибо рейды патриарха Кирилла в Украину – не только не эффективны, но даже вредны. Украинцами они, в большинстве своем, воспринимаются попросту с раздражением», - рассказал он УНИАН.

В этом контексте нельзя не обратить внимание на то, что Владимир Владимирович использует, в сущности, подход Владимира Великого, крестившего Русь с целью создания единой религиозной платформы для утверждения на ее основе государственности. Перед тем, как крестить Русь и утопить в Днепре статуи языческих богов, напомним, Владимир предпринял попытку объединить разные религиозные течения отдельных славянских племен в некую единую религиозную концепцию, построив Пантеон, где можно было молиться богам разных народов. Однако, идея Пантеона не сработала, идолов бросили в реку, а славян – крестили. Как выражаются летописцы, «огнем и мечем». В данном случае сама собой напрашивается параллель: 1025 лет спустя тезка князя Владимира пытается продвигать интеграционные процессы на славянском пространстве, базируясь на религиозной платформе.

Да будет рок!

Впрочем, исторические параллели можно узреть и в некоторой неизменной светской атрибутике сугубо религиозных событий. В частности, все визиты главного российского церковника в Украину сопровождаются «народными гуляниями». Зачастую, помимо традиционных мероприятий в церквях и соборах, в украинских городах вовсю разворачиваются и концерты с привлечением топовых рок-музыкантов. «На мой взгляд, идеологи православной церкви видят, что она постепенно утрачивает влияние в кругах молодежи, поэтому и предпринимаются попытки «заигрывать» с молодежной аудиторией», - считает Алексей Красноперов.

Впрочем, по его словам, при этом церковь не может отказаться от присутствующих в ней негативных тенденций. В частности, речь идет о двойных стандартах в собственной религиозной политике. «С одной стороны, в России рок-музыкантов церковь, в некоторой степени, преследует (или, во всяком случае, не одобряет. О «Пусси Райот» вспоминать не будем, - УНИАН), а у нас – в Украине – они поют для патриарха. В этом случае РПЦ следует разобраться, чего она хочет и к чему стремится: к сохранению традиций или к культивированию прогресса», - отметил политолог.

В то же время, Сергей Пархоменко обращает внимание, что рок-концерты, сопровождающие визиты российского патриарха Кирилла, не решают главных социальных проблем молодежи. «На этих концертах почему-то не звучат призывы к решению кричащих проблем — алкоголизма, абортов, неверности в семье. В данных церковных кампаниях, направленных на молодежную аудиторию, почему-то не предусматривается даже существование этих явлений. А со сцен звучат лишь лозунги о едином славянском небе, о братьях-славянах и единой колыбели славян — Руси», - рассказал он.

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…Как бы там ни было, пока современная церковь остается чуткой к мирским благам, и пока «славянское единство» сводится к попытке Кремля любой ценой (газом или православием) удержать Украину на своей политической орбите, надлежащего душеспасительного эффекта от празднования «полукруглых» дат ждать не стоит. Хотя, с учетом участия в этом самом праздновании толпы из президентов и премьер-министров и приобщиться-то к священнодейству у жаждущих вечной жизни верующих вряд ли получиться: из соображений безопасности глав государств вход на торжественный молебен на Владимирскую горку, откуда, по легенде, крещение Руси и началось, – только по выделенным в крайне ограниченных количествах пригласительным.

Татьяна Стежар