На Закарпатье автомобиль попал под прицеп: два человека погибли (фото)
В Хустском районе Закарпатской области в ночь из 25 на 26 июля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого два человека погибли на месте, еще трое попали в больницу.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь УГАИ УМВД в Закарпатской области Анна Трофимчук.
По ее словам, ДТП произошло около 22.40 на автодороге сообщением «Хуст-Шаян-Вышково-Буштино» между населенными пунктами Велятино и Вышково в Хустском районе области.
По предварительным данным, 69-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo допустил столкновение с задней частью прицепа, загруженного тюками сена, который буксировался трактором «ЮМЗ 6» и двигался в попутном направлении.
По данным Трофимчук, номерных знаков на прицепе не было, он не зарегистрирован.
В результате два пассажира автомобиля Volkswagen погибли на месте происшествия.
Водитель, пассажир указанного автомобиля и водитель трактора получили телесные повреждения разной степени тяжести, с которыми доставлены в районную больницу.
В то же время закарпатские СМИ пишут, что в ДТП погиб известный закарпатский врач, который в свое время занимал руководящие должности в детской больнице Ужгорода.
Также, по данным СМИ, на прицепе не было габаритных огней, что, скорее всего, и привело к ночному ДТП.