Каждый депутат и каждая фракция будут иметь равные права

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК обещает, что каждый народный депутат и каждая фракция будут иметь равные права.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента после объявления результатов голосования за его избрание на должность спикера парламента.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что планирует «быть председателем Верховной Рады Украины как целостного органа, и речь пойдет о том, что каждый депутат будет услышан, каждая фракция будет иметь равные права».

«Мы будем формировать дееспособный орган, который направлен на развитие Украины», - подчеркнул он.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, тот, кто хочет работать, «будет иметь возможность это делать, а тот, кто не захочет работать, - нам вряд ли с ним по пути».

Он отметил, что голосование за избрание председателя ВР показало, что «коалиция создана не только на бумаге, коалиция создана, и она эффективно работает и будет работать».

По его словам, следующим ее шагом будет формирование нового демократического правительства.

А.ЯЦЕНЮК поблагодарил фракции Парии регионов, КПУ и Блоку Литвина за то, что дали «возможность проголосовать и провести в этих стенах фактически одни из первых демократических, неподкупных, без политической коррупции, тайных голосований за председателя ВР».

По его мнению, проявлением нового украинского парламентаризма будет предложение отдать определенные должности представителям оппозиции.

«Это будет по-демократически и по-европейски», - убежден А.ЯЦЕНЮК.