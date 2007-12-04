Тимошенко: «Придут, куда они денутся»

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что фракция Партия регионов не будет блокировать работу Верховной Рады и вернется в сессионный зал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня в интервью журналистам.

«Придут, куда они денутся», - сказала Ю.Тимошенко, объясняя отсутствие депутатов фракции Партии регионов и КПУ.

Отвечая на вопрос журналистов, почему в сессионный зал не зашел глава государства, как это ожидалось, Ю.Тимошенко выразила мнение, что не стоило этого делать, поскольку зал был полупустым.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты из фракций КПУ и Партии регионов покинули сессионный зал в знак протеста против неправомочного, по их мнению, голосования за избрание председателя Верховной Рады.