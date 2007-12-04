Шуфрич: Партия регионов покинула сессионный зал в знак протеста

Народные депутаты из фракции Партии регионов покинулисессионный зал в знак протеста против неправомочного голосования за избрание председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам представитель фракции ПР Нестор ШУФРИЧ отметил, что это решение было принято в связи с грубыми нарушениями принципа тайны голосования.

«Фактически, лидеры фракций (НУ-НС и БЮТ) с листами бухгалтерского учета контролировали своих депутатов, и мы приняли решение покинуть зал в знак протеста», - сказал Н.Шуфрич.

Он считает, что сегодняшнее голосование унизило парламентаризм в Украине, унизило самого Арсения ЯЦЕНЮКА. «Если он и стал спикером де-юре, то де-факто он для нас не спикер», - сказал Н.Шуфрич.

В то же время он заметил, что фракция приняла решение только относительно сегодняшнего заседания, а с участием в следующих заседаниях она еще будет определяться.

Также Н.Шуфрич подчеркнул, что не знал о приезде в ВР Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО. «Я не знал, что придет Президент, но вы знаете, я не буду сейчас звонить народным депутатам, бегать и сообщать, что приедет Президент», - сказал он.