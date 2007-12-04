Тимошенко: коалиция поддержит единого кандидата в президенты...
20:58, 04 декабря 2007Политика
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Лидер БЮТ объяснила условия журналистам
Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что в случае долгосрочного существования демократической коалиции, демократические силы поддержат единого кандидата на президентских выборах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в интервью журналистам.
«Если будет все хорошо в демократической коалиции, если она нормально будет существовать и вместо интриг предложит обществу позитивную стратегию, наша политическая сила поддержит единого кандидата во время президентской кампании», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
По ее словам, это будет верным шагом, если между двумя командами будут честные отношения. «Я прилагаю все усилия, чтобы такие отношения были», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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