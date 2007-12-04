Богатырева: сегодня стартовали президентские выборы

Партия регионов не признает результатов голосования за кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя Верховной Рады.

Об этом в интервью журналистам сообщила один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она оправдала действия Василия КИСЕЛЕВА, который порвал бюллетень для голосования. По ее мнению, В.КИСЕЛЕВ мог пойти на такой шаг – порвать бюллетень – лишь при вопиющем нарушении законов и Конституции.

Она подвергла острой критике то, как две фракции (речь идет о БЮТ и “Наша Украина – Народная Самооборона”) принимали участие в голосовании.

«Приходят кланяются то одному, то другому, так я говорю, что этой стране конец», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА. Она подчеркнула, что сегодня стартовали президентские выборы. «И Виктор Андреевич (В.ЮЩЕНКО) пусть подумает», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.