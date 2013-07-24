Свидетель говорит, что в отделении Индило никто не толкал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время допроса в Деснянском райсуде Киева рассказал свидетель Александр Хоменко, который находился с Индило в участке милиции 17 мая 2010 года, а на следующий день последний умер.

Он рассказал, что был знаком с Индило с детства. Также они проживали в одной комнате в общежитии во время учебы. В начале допроса Хоменко сказал, что почти ничего не помнит, что происходило в тот день, и попросил судью Ирину Дигтяр зачитать его показания с предыдущего судебного заседания. Однако судья продолжила задавать вопросы свидетелю.

Хоменко сказал, что не помнит, на каких основаниях участковый Сергей Приходько забрал Индило в Шевченковский райотдел милиции, однако отметил, что его товарищ был в состоянии алкогольного опьянения.

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Хоменко также заверил, что Индило никто не толкал в кабинете, где заполнялся протокол. "Никто не толкал. Мы втроем (Хоменко, Индило и участковый Приходько - УНИАН) были в комнате", - уточнил он.

Представитель государственного обвинения Наталия Сёма спросила у свидетеля, рассказывал ли он кому-либо о том, что якобы Индило кто-то толкнул в райотделе милиции, на что Хоменко ответил, что не общался по этому поводу ни с кем.

Кроме того, Хоменко сообщил, что после смерти Индило лечился в стационаре по поводу нервного расстройства в связи со смертью друга.

Потом адвокат спросила мать Индило - Людмилу, общалась ли она с Хоменко после событий, которые произошли 17 мая 2010 года. Женщина рассказала, что общалась со свидетелем 18 мая в морге, и тогда свидетель ей сообщил, что никто не бил ее сына в райуправлении милиции.

Впрочем, по словам матери умершего студента, после похорон сына она позвонила по телефону Хоменко и спросила о том, что же произошло в райотделе милиции.

"Я спрашивала, били ли по почкам? Он сказал, что нет. А затем я спросила, били ли Игоря в грудь. Он как-то замолчал. Я спросила: "Саша, ты меня слышишь? Игоря в грудь били?". Он опять молчал. Тогда он через силу сказал, что да, но его мама потом выхватила трубку", - рассказала Людмила Индило.

Отец погибшего студента также сообщил, что общался со свидетелем два года назад на кладбище. По его словам, Хоменко рассказал, что Игоря ударил в грудь в кабинете участковый Приходько.

В свою очередь Хоменко заявил, что ничего подобного родным Игоря не говорил.

Свидетель также заверил, что на него не осуществляли давление ни подсудимые милиционеры, ни потерпевшие.

Как сообщал УНИАН, Индило умер в Шевченковском райуправлении милиции 18 мая 2010 года - участковый милиционер забрал Индило из общежития в отделение милиции, а на утро родителей попросили забрать тело парня из морга.

Прокуратура Шевченковского района Киева возбудила уголовное дело по факту превышения служебных полномочий работниками райуправления милиции. Дело было передано на расследование в прокуратуре столицы, где установили, что смерть студента стала следствием служебной халатности и превышения полномочий со стороны двух работников правоохранительных органов.

5 января 2012 года Деснянский райсуд столицы приговорил участкового Сергея Приходько, обвиняемого в причастности к гибели Индило, к 5 годам лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания на два года.

Перед этим суд закрыл уголовное дело в отношении еще одного подсудимого - старшего инспектора Шевченковского райуправления милиции Сергея Коваленко. Это дело по части 1 статьи 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины было закрыто на основании акта амнистии.

12 января 2012 года адвокат родителей Индило подал жалобу в Апелляционный суд Киева на решение Деснянского райсуда об условном осуждении бывшего сотрудника милиции, который обвинялся в причастности к смерти студента.

15 мая этого года Апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу и направил на новое судебное рассмотрение уголовное дело по факту смерти Индило.

18 июля Деснянский райсуд Киева начал рассмотрение по существу этого уголовного дела