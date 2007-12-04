Депутаты от Партии регионов перекрыли урны для голосования

Народные депутаты из фракции Партии регионов перекрыли урны для голосования, чтобы не дать возможность лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО и ее заместителю Александру ТУРЧИНОВУ контролировать, кто из депутатов и как проголосовал.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как член фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ порвал бюллетень для голосования “бютовца” Сергея ТЕРЕХИНА, между депутатами от коалиции и оппозиции началась драка.

К урнам с бюллетенями прорвалась почти половина членов фракции Партии регионов.

К месту происшествия пришел председатель счетной комиссии Николай ШЕРШУН. Ю.ТИМОШЕНКО пыталась разнять драку между депутатами.

В то же время голосование за избрание председателя ВР продолжается. Между представителями Партии регионов и фракций коалиции периодически возникают драки.

В это время голосовать в кабинку пошел сам кандидат на должность спикера парламента Арсений ЯЦЕНЮК.

Сейчас еще не все представители фракции БЮТ и НУ-НС успели проголосовать.