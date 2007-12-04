Зварич официально отказался от идеи пакетного голосования

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) отозвал предложение относительно «пакетного» голосования за избрание руководства парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ заявил на заседании Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, Р.ЗВАРИЧ предложил проголосовать списком в тайном режиме кандидатуры на должности председателя ВР, его первого заместителя и заместителя. Р.ЗВАРИЧ отметил, что для коалиции «предметом для большого удивления» были заявления со стороны представителей оппозиции относительно нарушения регламента в связи с тем, что оппозиции предлагается должность первого заместителя председателя ВР и чтобы за это голосовать списком. После этого на рассмотрение ВР от коалиции была предложена кандидатура Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя ВР.