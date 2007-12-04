ВР собралась и опять ушла на перерыв

В заседании Верховной Раде Украины объявлен перерыв на 30 минут по предложению фракций БЮТ и НУ-НС.

Как передает корреспондент УНИАН, народный депутат Украины Спиридон КИЛИНКАРОВ (фракция КПУ) обратился к председательствующему на вечернем заседании Александру ТУРЧИНОВУ с требованием изъять карточки для голосования народных депутатов Ивана СПОДАРЕНКО (фракция БЮТ) и Станислава ДОВГОГО (фракция НУ-НС) поскольку они отсутствуют в зале.

Это заявление было сделано во время обсуждения вопроса относительно голосования за предложение единым списком (пакетом) голосовать за кандидатуры председателя ВР, его первого заместителя и заместителя.

После этого фракция БЮТ и НУ-НС обратилась к президиуму с просьбой объявить получасовой перерыв в заседании парламента