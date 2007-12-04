Янукович поздравил Путина с победой: ”мы искренне рады”

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Президента России Владимира ПУТИНА с победой партии “Единая Россия” на выборах в Государственную думу РФ, которые состоялись 2 декабря.

Текст поздравления В.ЯНУКОВИЧА размещен на персональном сайте лидера Партии регионов.

“Волеизъявление российского народа – это, прежде всего, свидетельство консолидации народа вокруг главы Российского государства. Это – поддержка гражданами России политики реформ, которые успешно проводит власть”, - говорится в поздравлении.

В.ЯНУКОВИЧ считает, что граждане Российской Федерации в результате выборов получили парламент, который сможет эффективно действовать и быстро сформировать правительство профессионалов и единомышленников, что станет продолжением успешного и стабильного развития страны.

“Мы искренне рады тому, что доверие россиян к партии "Единая Россия" является таким значимым”, - добавляет В.ЯНУКОВИЧ в поздравлении.

Лидер Партии регионов также пожелал Президенту России В.ПУТИНУ успехов в дальнейшей деятельности.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным, в Госдуму проходят 4 партии: “Единая Россия” во главе с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ – 64,25% голосов, Коммунистическая партия – 11,59%, Либерально-демократическая партия – 8,16%, “Справедливая Россия” – 7,76%.