Регионалы обвинили Тимошенко в коррупции

Не исключено, что Глава Верховной Рады будет избран сегодня. Об этом сказал член парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, сообщает сайт ПР. «Но среди оранжевой коалиции нет единства, - заметил нардеп. - Потому когда Юлия Тимошенко предлагает другим фракциям получить должности вице-спикеров и проголосовать за избрание руководства Верховной Рады пакетом, это и является политической коррупцией, которая фактически осуществляется по принципу „Ты - мне, а я - тебе”.

Фракция Партии регионов считает, что кандидатура на должность спикера должна голосоваться отдельно, тайным голосованием. Но в то же время не собирается принимать участие в голосовании. Колесниченко объяснил это так: “фракция Партии регионов не имеет отношения к формированию коалиции, и потому мы не принимаем участия в голосовании относительно должности спикера”. Относительно кандидатуры Арсения Яценюка Колесниченко заявил: “мы встречались с ним, но, к сожалению, на большинство наших вопросов он не дал исчерпывающего ответа”. Впрочем регионал добавил: “Если оранжевая коалиция решит этот вопрос, то спикер Парламента будет избран”.