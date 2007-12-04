Турчинов советует оппозиции ухватиться за шанс

Оппозиционные фракции потеряют шанс предложить свою кандидатуру на должность первого заместителя председателя Верховной Рады, если откажутся поддержать “пакетное” голосование за избрание всего руководства парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в интервью журналистам заместитель лидера фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что фракции коалиции предоставили возможность оппозиции выдвинуть любую кандидатуру на должность первого заместителя председателя ВР.

«Парламентское большинство дает возможность оппозиции выдвинуть любую кандидатуру, за которую проголосует большинство. Мы считаем, что это демократически и правильно, и если они не поддержат это, то может так случиться, что они не смогут получить должность первого вице-спикера», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, для представителей коалиции непринципиально, чтобы избрание руководства ВР происходило именно “в пакете”.

При этом А.ТУРЧИНОВ выразил мнение, что во время перерыва представители Партии регионов будут делать все, чтобы настроить депутатов из фракций КПУ и Блока Литвина сорвать голосование.