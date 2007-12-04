Мартынюк закрыл утреннее заседание парламента

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 16.00. Утреннее пленарное заседание парламента закрыто.

Как передает корреспондент УНИАН, перерыв в работе парламента объявлен по требованию фракций Партии регионов и КПУ.

В то же время перерыв совпал с плановым, который в ВР продолжается с 14.00 до 16.00.

Перед этим народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ предложил принять «процедурное решение» относительно возможности голосования единственным списком за кандидатуры на должность председателя парламента, первого заместителя и заместителя председателя ВР. По его словам, если это решение будет поддержано, тогда три кандидатуры будут голосоваться единым списком путем тайного голосования.

В ответ народный депутат от Партии регионов Нестор ШУФРИЧ отметил, что такое предложение свидетельствует о том, что в коалиции нет необходимых голосов для поддержки кандидатуры Арсения ЯЦЕНЮКА на должность председателя ВР.

В свою очередь, заместитель руководителя фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ напомнил, что фракции коалиции решили предложить оппозиции выдвинуть свою кандидатуру на должность первого заместителя председателя ВР.

Народный депутат Олег ЗАРУБИНСКИЙ (Блок Литвина) заметил, что много говорится «о политической коррупции». Он считает целесообразным сначала избрать председателя ВР, который после консультаций с фракциями предложит кандидатуры на должности первого заместителя и заместителя председателя.