Регионы придерживают кресло для Януковича

Партия регионов определится с кандидатурой на пост главы фракции в зависимости от того, где будет работать Виктор Янукович.

Об этом в комментарии Украинской правде сообщил член Партии регионов Тарас Чорновил.

"Лидер фракции определится тогда, когда будет установлено четко, где будет работать Виктор Янукович", - сказал он.

"Мы понимаем, если он останется работать в парламенте, то лидером фракции будет он. Если он останется в правительстве, то лидером фракции, вероятнее всего, будет Раиса Богатырева", - добавил Чорновил.

В связи с этим он отметил, что Партия регионов "не хочет делать временных лидеров под эту подвешенную ситуацию".