Регионы придерживают кресло для Януковича
13:47, 04 декабря 2007Политика
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Временные лидеры не нужны
|Тарас Чорновил
Об этом в комментарии Украинской правде сообщил член Партии регионов Тарас Чорновил.
"Лидер фракции определится тогда, когда будет установлено четко, где будет работать Виктор Янукович", - сказал он.
"Мы понимаем, если он останется работать в парламенте, то лидером фракции будет он. Если он останется в правительстве, то лидером фракции, вероятнее всего, будет Раиса Богатырева", - добавил Чорновил.
В связи с этим он отметил, что Партия регионов "не хочет делать временных лидеров под эту подвешенную ситуацию".
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