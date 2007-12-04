Коммунисты готовы поддержать Яценюка в обмен на Мартынюка

Фракция Коммунистической партии готова поддержать кандидатуру Арсения ЯЦЕНЮКА, если она будет голосоваться в пакете с кандидатурой Адама МАРТЫНЮКА на должность первого заместителя председателя ВР.

Об этом в интервью УНИАН сказал народный депутат Украины Александр ГОЛУБ (фракция КПУ). По его словам, на этот счет есть решение фракции. Он отметил, что без включения кандидатуры А.МАРТЫНЮКА в пакет, просто за кандидатуру А.ЯЦЕНЮКА на должность председателя ВР фракция КПУ не будет голосовать.

Он отметил, что для голосования в пакете необходимо внести изменения в регламент ВР. Он подчеркнул, что на данное время конкретных договоренностей с БЮТ и НУ-НС нет на этот счет.