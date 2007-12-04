Коммунисты собрались национализировать экономику

Народные депутаты от Коммунистической партии Украины зарегистрировали проект Закона Украины о возвращении имущества базовых отраслей народного хозяйства, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, в собственность государства (национализацию).

Как отмечается на официальном сайте Верховной Рады, инициаторами законопроекта является Петр СИМОНЕНКО и Александр ТКАЧЕНКО (КПУ).

В Объяснительной записке к законопроекту авторы отмечают, что “общее достояние государства - государственная собственность на основные средства производства - было нелегитимно, без волеизъявления народа, подвергнуто распределению (приватизации) между частными физическими и юридическими лицами на протяжении 90-х годов прошлого века”, и что “в результате приватизации миллионы граждан Украины были фактически ограблены”.

Поэтому, в проекте закона, который предлагают принять представители КПУ, определяются основные принципы, порядок и условия национализации, органы, осуществляющие национализацию, предусматриваются меры по защите интересов владельца национализируемого имущества, устанавливается порядок разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе национализации.

Кроме того, в проекте Закона предусмотрена процедура передачи национализированного имущества в собственность государства, определены государственные органы, ответственные за сохранение и эффективное использование национализированного имущества.

В объяснительной записке также отмечается, что предложенный проект Закона является рамочным и призван стать основой для принятия в будущем законов Украины о национализации конкретных объектов.