Украинский интерес. Обеспокоенная Россия и ободряющий Теффт

Всю полноту тревоги, охватившей российскую элиту в связи с приближением Украины к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС, передает доклад заместителя директора Российского института стратегических исследований Тамары Гузенковой. Эксперт проанализировала злополучное президентское послание Виктора Януковича, так и не заслушанное парламентской оппозицией в авторском исполнении, и отметила, что в нем есть признаки отказа от цивилизационной общности Украины и России.

К чему может привести резкий, с точки зрения Кремля, поворот Украины к ЕС, пояснил советник Владимира Путина Сергей Глазьев. Он уже не впервые высказывается за сближение нашей страны с Таможенным союзом, легко оперируя миллиардными суммами «таможенной» выгоды для Украины. Но на этот раз Глазьев посулил нашей стране экономическую катастрофу, связанную с лишением преференций, которые можно получить, используя статус свободной торговли на просторах СНГ.

Экономические выкладки вряд ли способны повлиять на позицию Виктора Януковича, поэтому в конце июля в Киев на празднование 1025-летия Руси может прибыть не только патриарх Кирилл, но и российский президент Владимир Путин. И фактор присутствия духовного лица может иметь весомое значение во время финального раунда переговоров о будущем Украины.

Если Владимира Путина в Киеве еще только ждут, то посол США Джон Теффт завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. В прощальном интервью он подчеркнул, что США не оставят Украину без внимания, поддерживают ее евроинтеграцию (Теффт неоднократно выступал в унисон с представителем Европейской Комиссии в Украине Яном Томбиньским), и подчеркнул, что нашей стране необходимо развивать политическую культуру. Хотя Теффт на этот раз не высказался о судьбе Юлии Тимошенко, его преемник на посту посла США в Украине Джефф Пайятт уже успел заявить, что бывшего украинского премьера необходимо освободить.

Тем временем тема выезда Юлии Тимошенко на лечение в Германию становится все более заметной не только в украинской, но и европейской прессе. Правда, дочь Юлии Владимировны Евгения уверяет, что лидер «Батькивщины» пока не приняла соответствующего решения.

Интересная новость прозвучала в докладе ВТО: Украина вошла в первую десятку государств, покупка земли в которых может представлять наибольший интерес. И дело не столько в объеме в 1,2 миллиона гектар, а в том, что это попадание в десятку произошло в условиях, когда правила продажи земель сельскохозяйственного назначения в Украине до сих пор не определены.

Евгений Магда