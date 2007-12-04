Москаль уверен, что смерть Годзиллы лежит на совести Шуфрича

Народный депутат Украины (НУ-НС) Геннадий МОСКАЛЬ уверен, что смерть крокодила Годзиллы, который летом сбежал из мариупольского цирка, а 28 ноября был пойман сотрудниками украинского МЧС. лежит на совести министра по вопросам чрезвычайных ситуации Нестора ШУФРИЧА.

Об этом Г.МОСКАЛЬ сказал сегодня журналистам в парламенте.

«Его (крокодила) смерть полностью на совести Нестора ШУФРИЧА… Он обещал его кормить, в ванне содержать», - сказал Г.МОСКАЛЬ. При этом Г.МОСКАЛЬ высказал соболезнование Н.ШУФРИЧУ.

Как сообщал УНИАН, нильский крокодил Годзилла сбежал от своих хозяев в конце мая. Когда сотрудник цирка принес его на мариупольский пляж на потеху отдыхающим, животному удалось вывернуться и уплыть. Поплавав в Азовском море, он обосновался в районе теплоцентрали Мариупольского металлургического комбината. Эксперты, которых цитировали украинские СМИ, предполагали, что в теплой воде, богатой рыбой, крокодил сможет перезимовать. Хотя животное и не нападало на людей, сотрудники МЧС Украины упорно пытались его поймать. Правда, ни один из трюков не сработал. Не помогли ни сети, ни капканы, ни белые крысы, которыми по совету дрессировщика спасатели пытались подманить крокодила.

28 ноября Годзиллу поймали рабочие с металлургического комбината, когда он находился в состоянии спячки. Ему завязали лапы и пасть скотчем и доставили в Донецк.

Сначала сотрудники МЧС утверждали, что рептилия чувствует себя хорошо. Ее развязали и поместили в бак с теплой водой. Правда, Годзиллу, как сообщает газета "Сегодня" от 30 ноября, не кормили, потому что спасатели "не знали, что ему давать, чтобы не повредить его здоровью".

30 ноября крокодил Годзилла умер.