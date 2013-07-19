Оппозиция призывает выйти за пределы парламентского диалога - депутат

Об этом он рассказал в онлайн-студии "Inpress-клуб".

"Сегодня оппозиция политически проигрывает в парламенте, она проигрывает на выборах мэра, она проиграла парламентские выборы", - убежден политик.

При этом Царев сетует, что политические поражения в стенах парламента вынуждают оппозицию провоцировать силовые столкновения в стране.

"Поэтому постоянные призывы выйти за пределы парламентского диалога, когда у нас оппозиционеры начинают постоянно говорить о бунтах, о восстаниях, о революциях, о захватах МВД, у них начинают блестеть глаза, они радуются всему этому, потому что они только в этом видят выход. Они понимают, что люди за них не проголосуют, и есть только одна возможность изменить сегодняшнюю ситуацию - "революционным путем", - считает политик.