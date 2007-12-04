БЮТ хочет избрать руководящую троицу пакетом

В Блоке Юлии Тимошенко считают, что “пакетное” голосование за избрание руководства Верховной Рады ускорит начало работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в ВР сказал заместитель лидера БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

«Мы считаем, что это ускорит процесс избрания руководства ВР, и не будем возражать против избрания “пакетом” руководства ВР – председателя Верховной Рады, первого заместителя и заместителя», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, в БЮТ считают, что должность первого заместителя председателя ВР должен занимать представитель оппозиции.

А.ТУРЧИНОВ также убежден, что для избрания председателя ВР не нужны голоса 300 депутатов. «А зачем 300 голосов? Прочитайте Регламент: чтобы избрать председателя ВР и его заместителей нужно 226 голосов», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Кроме того, он также подтвердил позицию БЮТ относительно поддержки любого кандидата от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” на должность спикера.

«В связи с тем, что фракция (НУ-НС) выдвинула Арсения ЯЦЕНЮКА – фракция (БЮТ) подтвердила свою позицию», - заметил он.