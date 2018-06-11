Боевая ничья или «договорняк»? Итоги политсезона

Сезон, начавшийся в январе, получился бурным по форме и невнятным по содержанию. Вряд ли власть или оппозицию можно считать победителями по его итогам. Скорее, речь идет о ничьей. При этом остается открытым вопрос – была ли ничья результатом отчаянной борьбы, в которой у обеих сторон не хватило сил для победы, или перед нами – типовой договорной матч, когда две команды изображают лишь видимость борьбы, заранее договорившись о более-менее приемлемом результате.

Ощущение «договорняка» усиливает именно финальный аккорд, связанный с акциями против милицейского произвола. Начавшись спонтанным штурмом РОВД во Врадиевке, он закончился малочисленным митингом под партийными флагами у здания МВД в столице. Эти восемнадцать дней июля стали эпилогом, в котором как в капле воды отразилась вся суть сезона. Недовольство в народе в результате наглых и незаконных действий власти. Неуклюжие и неадекватные попытки власти замять проблему. Всплеск протестной активности. Неуклюжие и неадекватные попытки оппозиции оседлать протестующую толпу и брендировать ее своими флагами. Нездоровая суета организаций с оппозиционным имиджем, сомнительной репутацией и меркантильными целями. Цепочка однотипных акций с убывающей массовостью и угасающим интересом. Финальный пшик.

Но это все – форма. С содержанием несколько сложнее. Чего конкретно добилась оппозиция? Чего конкретно добилась власть? Чего хотели добиться та и другая? Чего могли достичь на самом деле? Что декларировали на публику, а что держали в уме в качестве реальной достижимой цели? Ответы на эти вопросы и дают представление о содержании процесса, позволяя анализировать его результаты.

Компромиссное ничегонеделание

Политический сезон начался компромиссом. В январе (напомним, что парламент в тот месяц работал два дня) власть и оппозиция пришли к первому в этом году согласованному решению. Они договорились не голосовать за постановление в поддержку европейской интеграции Украины.

Компромиссом сезон и закончился. В предпоследний день сессии власть и оппозиция договорились не голосовать за постановление о назначении выборов в проблемных округах и в Киеве. Как видим, первый и последний компромисс сезона свелись к решению чего-то не делать, и это довольно показательно.

За постановление в поддержку евроинтеграции не стали голосовать в январе, поскольку не хотели принимать его в редакции власти или оппозиции. Постановление было приурочено к вильнюсскому саммиту ЕС и Украины, назначенному на 25 февраля. К этому моменту парламентариям следовало показать европейским соседям, насколько они единодушны в своем европейском порыве. К нужному сроку согласованный документ был выработан и проголосован.

Европейская стратегия – это то, что в настоящий момент объединяет оппозицию и власть. Обе при всяком удобном случае декларируют восхищение перед достижениями европейской цивилизации и стремление Украины стать членом Евросоюза. Обе изображают подписание соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли, как существенный шаг на этом пути. Обе с готовностью закрывают глаза на невыгодные для Украины моменты в соглашении и на то, что к членству в Евросоюзе оно не имеет никакого отношения. Обе охотно обвиняют друг друга в торможении процесса и, на всякий случай заранее, - в срыве подписания. Обе, опять же заранее, приписывают себе все заслуги за результат и готовятся свалить на оппонента всю ответственность за его негативные последствия.

Здесь следует отметить, что с точки зрения грядущих президентских выборов Партия регионов ввязалась в игру на чужом поле. Она взялась соревноваться с оппозицией за звание более эффективного и успешного евроинтегратора. Невооруженным глазом заметно стремление вклиниться на чужое избирательное поле, чтобы обзавестись доброжелателями в том сегменте электората, который противник считает потенциально своим. С точки зрения избирательных технологий дело это похвальное. Однако при этом – затратное и неблагодарное.

Достаточно взглянуть на оппозицию, которая в поиске поддержки избирателей даже не дергается в направлении востока, предпочитая бороться за голоса запада между собой. Оппозиционеров можно понять, их отличие от Януковича в том, что у него нет яркого конкурента в его базовых регионах. Но риск перестать быть «своим» для «своих» и никогда не стать таковым для «чужих» у Януковича не меньше, чем у любого из оппозиционных лидеров.

Второй компромисс власти и оппозиции связан с тем, что обе не готовы к выборам в Киеве. У власти нет шансов победить на выборах в городской совет и очень мало возможностей сформировать в нем лояльное себе большинство. У оппозиции нет согласованного кандидата на пост мэра, а без него можно и проиграть. Особенно в летние и зимние месяцы, когда явка избирателей на участки падает. Пока что оппозиция и власть договорились не проводить выборы в августе, подразумевая, что они должны пройти в октябре, по мнению оппозиции, или в декабре, по мнению власти.

Победы и поражения оппозиции

Самой, пожалуй, громкой, а в чем-то и единственной победой оппозиции является внедрение практики личного голосования в парламенте. О том, что речь идет именно о победе парламентских фракций оппозиции над парламентскими фракциями власти, а не о победе, например, здравого смысла или конституционных правил, свидетельствует простой факт. Оппозиционеры настаивают на том, чтобы регионалы голосовали исключительно своими карточками (коммунисты и так исправно ходят в парламент и голосуют сами), но при этом не считают нужным унижать себя личным участием в голосовании, каждый раз нажимая на кнопки «против» или «воздерживаюсь». И если факт победы сомнений не вызывает, под вопросом остаются ее последствия. Кроме морального удовлетворения, которое, конечно, тоже нельзя сбрасывать со счетов.

Не менее сомнительными последствиями увенчалась борьба за выступления в парламенте исключительно на государственном языке. Обструкции «Свободы» на русскоязычные выступления, разумеется, каждый раз напоминают, чем является эта политическая сила. Напоминают даже тем, кто хотел бы забыть или не обращать внимания. Но с тех пор ни один оппозиционный депутат не отважился выступить на русском. И, надо понимать, не отважится. Зато будет вынужден делать вид, что происходящее нравится ему лично и соответствует закону.

С поражениями оппозиции тоже не все однозначно. Да, акции «Вставай, Украина!» не привели к падению режима. Но вряд ли оппозиционные вожди ставили перед собой такую цель на полном серьезе. А вот то, что эти акции собирали позорно мало участников и были свернуты с полным осознанием провала, не удалось замаскировать бравой риторикой.

Да, не вышло отправить в отставку правительство Азарова с помощью вотума недоверия. Но оппозиция – не большинство, у нее и не должно хватать голосов на отставку правительства, если не поможет часть большинства. Тогда можно еще нарваться на обвинения, что оппозиция реализует сценарий власти, помогая той провести нужные ротации в Кабмине. А вот то, что побратимы-конкуренты с радостью отплясались на Кличко из-за его неучастия в заведомо провальном голосовании, не характеризует их с лучшей стороны.

По большому счету, оппозиция за прошедший сезон не выиграла и не проиграла ничего, кроме времени, которого до президентских выборов еще более чем достаточно. Иное впечатление является ошибочным. И складываться может лишь от того, что оппозиция не пытается работать по-оппозиционному и ставить перед собой задачи, адекватные своему уровню. Вместо этого оппозиция ведет себя с такой претензией, будто она – власть, и декларирует такие цели, словно у нее в кармане как минимум парламентское большинство и пост президента. А поскольку ничего этого у оппозиции нет, эффект от объявленного и недостигнутого ею складывается соответственный.

Победы и поражения власти

Власть весь сезон провела в роли «второго номера» на боксерском ринге. Не проявляла инициативы, не переходила в наступление, действовала от ситуации и старалась делать как можно меньше. Такую пассивность избиратели могут еще простить оппозиции, но никак не власти.

Поставленные оппозицией проблемы власть решала с большим трудом и скрипом, а львиную долю энергии тратила на внутреннее соперничество и подковерные интриги, которые не всегда даже выходили на свет. Нашлись эксперты, которые и в последних инцидентах вокруг МВД усмотрели побочный эффект скрытой схватки власть имущих за одно из высоких кресел.

Проблема персонального голосования озадачила власть всерьез и надолго. «Вдруг» оказалось, что мало сколотить лояльное себе большинство на основе олигархата и симбиоза прочих промышляющих бизнесом чиновников и рассчитывающих на доступ к государственной кормушке бизнесменов – людей крутых и влиятельных. Надо еще добиться от них поведения, никак не сочетающегося с влиятельностью и крутизной. Исправно посещать пленарные заседания парламента, да еще и дисциплинированно голосовать за те документы, поддерживать которые порой совершенно не хочется и невыгодно, - к такому повороту оказались готовы не все.

А тут еще к услугам подпольной фронды оказалась оппозиция с ее практикой блокирования трибуны и срыва заседаний. Лишь к концу сессии власти удалось добиться нужного уровня посещаемости и нужных голосований. Под вопросом осталась цена этой победы и продолжительность времени, отведенного на пользование ее плодами. Никто не гарантирует, что при первом удобном случае ситуация в парламенте не вернется к своему предыдущему состоянию. Так и не состоялось неоднократно анонсированного «бунта олигархов», но насколько высокой оказалась цена, за которую в очередной раз куплена их лояльность, остается тайной.

Нет заметных побед и на внешнеполитическом фронте. Отношения с Россией чем дальше, тем сложнее, а близящееся соглашение с Европой напоминает скорее не победу, а капитуляцию на относительно почтенных условиях, количество которых постоянно возрастает, а выгода уменьшается.

С таким багажом власть и оппозиция войдут в новый сезон, который добавит новых неразрешимых проблем к старым нерешенным. Но и он не будет ключевым. Просто отчетливее прорисуются контуры противостояния пятнадцатого года, и яснее станут позиции, на которых каждая из сторон встретит год, предшествующий пятнадцатому.

Игорь Гридасов