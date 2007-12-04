Партия регионов определяется с симпатиями относительно Яценюка

Во вторник утром Партия регионов утвердит свою позицию относительно голосования по кандидатуре Арсения Яценюка на должность спикера Верховной Рады парламента. Об этом “Немецкой волне” сообщила депутат от фракции бело-голубых Анна Герман.

"Перед заседанием парламента “бело-голубые” проведут политсовет, во время которого окончательно определятся, - голосовать за Яценюка или нет. Предостережений в сущности относительно его кандидатуры Партия регионов не имеет, поскольку есть опыт конструктивного сотрудничества с ним в правительстве", - говорит Анна Герман. В то же время, по ее словам, Яценюк может стать компромиссной кандидатурой на должность спикера Верховной Рады лишь в том случае, если Партия регионов станет ядром будущей объединенной коалиции. «Если мы выдвинем общего кандидата, мы будем за него голосовать, если это будет кандидат лишь от одной части Украины, я склонна думать, что мы не будем принимать участие в голосовании». В то же время, депутат выразила надежду, что Партия регионов найдет компромисс и с президентом, и с пропрезидентской политической силой и станет ядром будущей, по ее словам, «объединенной коалиции».