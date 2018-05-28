Депутат Фельдман: Нам хватит запаса и в два голоса

Интервью с народным депутатом от БЮТ Александром Фельдманом записывалось в прошлый четверг – день провозглашения демократической коалиции в парламенте. Разумеется, что основной его темой стало ближайшее (и не очень) будущее только что созданной коалиции.

Александр Борисович, лидер БЮТ сказала, что Вы поддержите любую кандидатуру на пост спикера от НУ–НС, а проголосует ли весь НУ–НС за Тимошенко-премьера?

Думаю, НУ–НС должен выполнить свои обещания, которые давал избирателям. Нюансы, наверное, могут быть, хотя БЮТ ведет себя по отношению к ним достаточно честно и открыто. Мы сделали раз в двести больше, чем могли, из того, что обещали и, соответственно, так же ждем полной поддержки.

Вам не кажется, что как-то слишком легко БЮТ и НУ–НС удалось оформить создание коалиции и объявить об этом в парламенте?

Тем людям, которые участвовали все эти месяцы в переговорах, легким это не показалось. Мы же видим только малую «верхушку айсберга». На заседании, когда было объявлено о создании демократической коалиции, Партия регионов с виду достаточно быстро «сдалась». Но это не похоже на правду. Нельзя недооценивать «регионалов». Думаю, что до голосования во вторник (по руководству ВР. – Авт.) еще будет идти большая работа как с одной стороны, так и с другой.

На Ваш взгляд, будет ли плодотворной работа такой коалиции, которая имеет запас прочности всего в один – два голоса?

Есть примеры, когда не выручал запас прочности и в несколько десятков голосов. Если общество допускает предательство и измену политическим принципам, то стабильности не спасут и двадцать запасных штыков.

Если сегодня все будут выполнять свои договоренности и играть по правилам, то и этих двух голосов будет достаточно (вместе БЮТ и НУ–НС имеют в парламенте 228 голосов. – Авт.). Достаточно и 226 голосов. Если будет ядро, то ситуативные союзники найдутся.

В Блоке Литвина?

Думаю, что не только в Блоке Литвина… Людям надоела война, пустая болтовня и пустые переговоры – все хотят работать. Мы отстаем в развитии, в привлечении инвестиций, в законотворчестве. Еще немного, и мы можем профукать Евро–2012, и не только. В обществе, у депутатов уже может наступить такой момент, когда они скажут: «Ну, хватит!» – и это станет новой точкой отсчета.

Так что сила коалиции не только в количестве депутатов. «Мания» 300 голосов – это тоже не вполне здоровое явление.

Но ведь 300 голосов – это конституционное большинство, которое необходимо Президенту для внесения изменений в Конституцию… Давайте сначала начнем обсуждать те положения, которые нужно внести, и тогда под нужные изменения сложится консенсус. А говорить о том, что нужно 300 любой ценой и что без этого жизнь остановится, – это неправильно. Теоретически это красиво и хорошо, а практически – это большой труд и большая ответственность. Такие большие коалиции могут появляться только под большие проекты.

Сможет ли коалиция в 228 голосов обеспечить выполнение отдельных обещаний предвыборной программы БЮТ, против которых резко выступает часть депутатов от НУ–НС? Та же контрактная армия или сроки возвращения вкладов Сбербанка СССР?

А вы вспомните, что говорили наши оппоненты, когда Тимошенко обещала выставить на прозрачную приватизацию «Криворожсталь»? Тоже было неверие и критика.

Я давно говорил и искренне считаю, что возвращение долгов Сбербанка СССР – это важнейшее событие в нашей истории. Это реабилитация государства в глазах людей, которые привыкли считать государство своим обманщиком и врагом.

Не боитесь, что ради выполнения этого обещания могут быть допущены ошибки, которые дадут обратный эффект, например, рост инфляции? Есть несколько способов выплатить эти долги на безинфляционной основе. Давайте дождемся формирования экономического блока правительства и тогда сможем обсуждать конкретику.

По словам Юлии Тимошенко, перед голосованием по кандидатуре премьера в зал Верховной Рады будут вынесены законы о Кабмине и об императивном мандате. В чем их связка с голосованием по премьеру?

Это наши обязательства перед НУ–НС и Президентом Украины. Я стараюсь воспринимать все происходящее исключительно в позитивном ключе: все, что ни происходит – все к лучшему. Голосование по этим законам станет тестом на единство для демократической коалиции. Заодно мы сможем увидеть, как поведут себя другие участники процесса.

В новом парламенте Вы уже создали депутатскую группу «За Харьков!» и ратуете за принятие специального закона о Харькове. Зачем это нужно?

Это нужно для того, чтобы создать эффективную систему межрегионального разделения труда, которая существует во всех развитых экономиках. Донецк, например, добывает, Днепропетровск – перерабатывает, а Харьков изначально был научной и кадровой базой.

И сейчас второй по величине город, который был одним из самых-самых, стал «проваливаться». Чтобы это остановить, городу нужен особый статус. Как город республиканского подчинения и как национальный центр инновационного машиностроения Харьков может иметь перспективу. Мне, кстати, очень хотелось бы, чтобы представители всех регионов начали задумываться над тем, какое их ожидает будущее и что нужно сделать.

И что для получения такого статуса нужно сделать?

Статус для многомиллионного города – это не должность и не грамота, которую кто-то дает. Его нужно завоевать. А для этого нужно, чтобы горожане и местная элита объединилась вокруг «харьковской идеи», невзирая на партийную принадлежность. Если это произойдет – можно разрабатывать законы, программы, стратегии, вносить постановления. Создание депутатской группы «За Харьков!» – это даже не попытка объединения интересов, до этого пока очень далеко, а постановка самого вопроса о дальнейшей судьбе города и региона. К сожалению, многие харьковские политики остались на примитивном уровне и думают, что объединение «За Харьков!» нужно Фельдману для того, чтобы его возглавить.

У нас действительно несправедливые отношения между центром и регионами, нет второй палаты парламента и слабая региональная политика, но в парламенте много харьковчан. Они могут объединиться не на политической основе, а на любви к своему городу, за который совесть грызет. Только не в какое-то искусственное землячество, где по пять гривен сдали, пошли посмеялись, выпили шампанского, ничего для города не сделали, пропиарились и ушли, – это одна ситуация. А когда харьковчане знают, что есть группа «За Харьков!», где действительно помогут, и есть куда стучаться, – это другая ситуация.

Но Вас не упрекают в том, что создание группы, в которую войдут и депутаты-регионалы, будет противоречить тому же духу демократической коалиции?

На сегодня к нашей группе уже цепляют разные ярлыки, мол, Фельдман делает это от Блока Юлии Тимошенко. Но те же регионалы не обязаны поддерживать меня в голосовании за Юлю! Тем более что фракционная дисциплина не позволит им так проголосовать, а у меня ума хватит не предлагать им это, и у них – предлагать мне подобное. И вообще – причем здесь одно к другому?

В этой группе мы будем говорить только о Харькове. Если она будет работать – будет и результат, не будет работать – ничего не будет. И тогда все эти подписи и шоу останутся в прошлом.

С другой стороны, город может получить программу развития, технику, оборудование, деньги, в конце концов.

В группу «За Харьков!» уже вошли девять депутатов, она открыта, и каждый может прийти, записаться, давать свои предложения и работать. Тем более, они ведь не ко мне лично придут – я же не директор лавочки. Я здесь рядовой член, такой как все.

Но сегодняшняя харьковская власть – Ваши оппоненты, и пока Вы будете тут собираться помогать, может, они все так «обустроят», что и развивать Вам будет нечего?

Вся проблема в том, что городом никто из них не собирался и не собирается заниматься. Им уже даже не нужно досиживать до конца – они успеют за несколько оставшихся месяцев сделать все, что хотят, и оставить после себя выжженную землю: огромный муниципальный долг, разрушенные дороги, полностью распроданное имущество общины.

При этом они исключают варианты, что кто-то приходит в мэрию не зарабатывать, а тратить, для того, чтобы состояться или чтобы развивать город. Ведь при полном бездействии правоохранительных органов сейчас разговор в харьковской мэрии такой: «Слушай, там еще шо-то есть или уже нету?»

А на сегодняшний день еще «шо-то» есть?

Я не делал ревизию. Но мы обязательно проведем полный аудит деятельности горисполкома и горсовета. Буквально в ближайшее время будет создана парламентская следственная комиссия, которая найдет ответы на многие вопросы.

Вы убеждены, что перевыборы мэра в Харькове состоятся уже весной. Для себя Вы уже определились, будете ли выставлять свою кандидатуру?

Я думаю, что буду участвовать в выборах.

А в правительстве Вы себя не видите?

Я видел себя в правительстве до недавнего времени. Но то, что происходит сегодня в Харькове, наверное, вынудит меня завершить процесс, который я должен теперь закончить.

В правительстве Вы кем собирались быть?

Я хотел реализовать качественную программу в Министерстве труда и социальной политики. Понимаю, что это сложно, но у меня имеется огромное количество многолетних наработок, есть команда для этой работы, грамотные консультанты, которые знакомы с мировым опытом. Я считаю, что если бы эта команда заработала, то уже через полгода она дала бы отдачу. Все-таки социальной политикой я занимаюсь очень давно.

Что ответил губернатор Харьковской области Аваков на Ваше предложение создать комитет по независимому аудиту деятельности городских властей и контролю за соблюдением законности в Харькове?

Я уверен, что он поддержит эту идею, комитет будет создан, и все соответствующие действия начнутся.

Однако сейчас некоторые газеты, с которыми Вы, кстати, хотели судиться, пишут, что Вы собираетесь договариваться со своими оппонентами, что уже ведете с ними переговоры…

Ну да! Наверное, поэтому, как только мы «договорились», как только все вопросы «порешали», я и пошел судиться с ними по более чем шестидесяти искам. Которые, кстати, выигрываются.

Как говорится, «по отдельной договоренности» мы проверим еще решения 14-й и 15-й сессии Харьковского горсовета и тоже оспорим все, что можно, в судебном порядке.

И еще: как раз на днях – опять таки, «по договоренности» с ними – я был у генерального прокурора и как народный депутат попросил его обратить внимание на свои должностные обязанности. Буду и у Президента, у всех, кого назначат новыми силовиками. А еще лично приму участие в работе временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке деятельности харьковских властей.

Так что, как говориться, пользуясь случаем, хочу передать привет всем, кто меня знает!..

Раз уж мы опять вернулись к теме парламента, скажите, поддерживаете ли Вы идею Президента Ющенко принять закон об уголовной ответственности за публичное отрицание Голодомора? Ведь Вы активно работаете над тем, чтобы Голодомор 32–33 годов в мире был признан актом геноцида против украинского народа.

Поддерживаю тремя руками. Правда есть правда, и ее нельзя покрасить в другой цвет. Это мужество – назвать вещи своими именами. Если Холокост – это правда и его отрицание является уголовным преступлением, то и геноцид против украинского народа также является правдой и за его отрицание тоже надо привлекать к уголовной ответственности. Я убежден, что чем раньше Украина переборет и перемелет эту ситуацию, тем чище и красивее она будет выглядеть даже для самой себя.

Более того, я просил Президента именно в Харькове провести большой Форум согласия. Потому что Харьков был столицей Украины при Голодоморе. Это в Харьков приезжали из других городов, чтобы добиться правды от советского руководства Украины, спастись от голода и умирали. Это в Харьков тянулись пешие колонны, и именно Харьков был центром этого кошмара. Это в Харькове от голода умерли два с половиной миллиона человек.

Примет ли сегодняшний состав парламента такой закон?

Уверен, что да.

Но точно так же, как я выступаю за уголовную ответственность за отрицание Голодомора, я буду бороться с теми, кто пытается раздуть национальную вражду на этой почве. Голодомор не сделали русские или татары, или евреи – его сделала советская власть. Виновен в этой трагедии тоталитарный режим коммунистов.

Елена Милосердова, Александр Харченко