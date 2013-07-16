Завтра Кабмин проведет Арбузов

Заседание Кабинета министров Украины в среду, 17 июля, проведет первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов, который исполняет обязанности премьер-министра Украины на время отпуска Николая Азарова.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, 15 июля премьер-министр Азаров ушел в отпуск на три недели.

В соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», во время отпуска премьер-министра, полномочия главы правительства исполняет его первый заместитель.