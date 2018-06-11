Вехи недели. Очки для оппозиции, штурм на вырост и яйцо для президента

Борьба в условиях необъявленных выборов за представительство в столичной власти приобретает причудливые формы. Сборная солянка парламентариев от оппозиции (из числа не отбывших на курорты) и столичных активистов успешно заблокировала проведение сессии Киевсовета. У его секретаря Галины Гереги не оставалось иного выхода, как объявить о закрытии сессии, поскольку попытка открыть работу представительского органа власти столицы привела бы к рукопашной с непредсказуемыми последствиями. Председатель КГГА Александр Попов вдогонку выразил надежду на проведение внеочередной сессии Киевсовета.

Интересно, что политическое противостояние на Крещатике не вызвало интереса ни у киевлян, ни у обладателя самого высокого рейтинга среди кандидатов в мэры Киева Виталия Кличко. Похоже, советники последнего уже начали беречь лидера «УДАРа» для решающей схватки за президентское кресло, и на выборы в Киеве размениваться Кличко не собирается. Если это так, то его нынешний рейтинг станет лакомым кусочком для других претендентов на право управлять столицей от имени ее жителей.

Арсений Яценюк, очки которого пострадали в схватке с «Беркутом» у стен Киевсовета, продолжает вживаться в образ «великого и ужасного». Исполнительный директор «Батькивщины» хорошо понимает, что достигнутой им атмосферы полного взаимопонимания с Юлией Тимошенко недостаточно для эффективного участия в президентской гонке. Юлия Владимировна, как известно, не теряет надежды на персональное участие в президентской гонке. Поэтому у Яценюка нет другого выхода: нужно набирать рейтинговые очки и бороться за повышение политической квалификации.

Осада Святошинского РОВД столицы поставила ряд вопросов не только перед властью, но и перед ее оппонентами. Сложнее всего приходится министру Виталию Захарченко, которому нельзя ни проявить слабость, ни допустить неадекватного применения силы. Вероятность согласованных действий власти и оппозиции по реформированию МВД равна нулю. Если осады и штурмы РОВД в ближайшее время приобретут характер эпидемии, можно будет сделать вывод, что недоверие граждан Украины милиционерам грамотно направляется и управляется. Хорошо ли это для суверенитета нашей страны – вопрос риторический. Не исключено, что ситуация в Украине по обкатанным рецептам раскачивается извне, словно демонстрируя унизительно низкую эффективность сконцентрированной в одних руках власти.

Ее обладателю Виктору Януковичу и изнутри страны (устами Сергея Власенко и Арсения Яценюка), и извне (целым хором европейских министров и депутатов) без устали повторяют: выпустите на лечение Юлию Тимошенко – получите Соглашение об ассоциации с ЕС. Но Виктор Федорович пребывает в рабочем отпуске и не спешит принимать предсказуемое решение раньше, чем это будет крайне необходимо. Обратим внимание, что и премьер поручил правительству разработать необходимые для евроинтеграции законопроекты на сентябрь.

Тем временем польский коллега Бронислав Коморовский преподал Виктору Януковичу очередной урок качественной политики. Президент Республики Польша не только побывал на открытии памятника жертвам «Волынской трагедии» в Варшаве, но и посетил Луцк, где Украину представлял гуманитарный вице-премьер Константин Грищенко. Стремление Коморовского развивать партнерские отношения стратегического уровня с Украиной не смогло изменить даже куриное яйцо, разбитое на его пиджаке. Да и депутаты польского Сейма оказались куда более дальновидными, чем их 148 украинских коллег, призывавших призвать события 1943 года геноцидом поляков.

Евгений Магда