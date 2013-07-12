Милиция заверяет, что под Святошинским РУ уже всё тихо

22:41, 12 июля 2013
Политика
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В столичной милиции отрицают информацию представителей отдельных общественных организаций о том, что к Святошинского райуправления стянуты несколько сот бойцов "Беркута", которые применяют к гражданам слезоточивый газ и спецсредства.

Место событий днем / Фото: ТСН

Как сообщили в ГУ МВД в городе Киеве, по состоянию на 22.25 ситуация стабилизировалась. Граждане, которые пытались незаконным образом войти в здание райуправления, повалили три металлические секции забора, но были остановлены милицией.

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