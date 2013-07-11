Яценюку под Киевсоветом разбили очки
09:57, 11 июля 2013Политика
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Лидеру фракции “Батькивщина” в Верховной Раде Арсению Яценюку во время толкотни возле помещения Киевсовета разбили очки.
Яценюку разбили очки
Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал журналистам сам Яценюк.
“Они согнали сюда весь “Беркут”, защищая своих народных депутатов. Один здоровый лоб, где-то метра два с гаком, поймал девушку, поэтому пришлось с ним потягаться. Девушку он отпустил, но очки пострадали”, - сказал Яценюк.
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