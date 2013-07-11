Яценюку под Киевсоветом разбили очки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом рассказал журналистам сам Яценюк.

“Они согнали сюда весь “Беркут”, защищая своих народных депутатов. Один здоровый лоб, где-то метра два с гаком, поймал девушку, поэтому пришлось с ним потягаться. Девушку он отпустил, но очки пострадали”, - сказал Яценюк.