Мунтиян: Украина обсудит с ТС возможное применения спецмер к украинскому экспорту

Об этом сказал правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

Он подчеркнул, что принятие антидемпинговых, компенсационных и специальных мер - это всегда вопрос переговоров, консультаций и дискуссий. Поэтому вопрос возможного применения Таможенным союзом таких мер по отношению к украинской продукции также должен обсуждаться с украинской стороной, сообщает РБК-Украина.

«Как только будет принято решение, если оно будет принято, неизвестно проголосует ли за это Комиссия, там есть представители трех стран, тогда с украинской стороной должны провести консультации. У нас подписан меморандум в сфере торговых отношений с Евразийской экономической комиссией», - отметил Мунтиян.

По его мнению, когда стороны в процессе консультаций донесут друг другу свои аргументы, будет принято правильное и взвешенное решение. «Мы уже сегодня приступили к изучению этих вопросов и свяжемся с Евразийской экономической комиссией, для того чтобы не допустить принятия этих мер. Также аналогичная работа будет проведена и по линии ВТО», - сообщил Мунтиян.