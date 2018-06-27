Наголосовали: с какими законами оставляют нардепы страну, уйдя на каникулы

Вторую сессию Верховной Рады седьмого созыва можно назвать уникальной. Канули в Лету «пианисты» и голосования по взмаху руки «регионала» Михаила Чечетова. Оппозиция прекратила демонстрировать обществу пустые демарши из сессионного зала и начала контролировать явку оппонентов, попутно, время от времени, пытаясь блокировать работу Рады. Власть, наряду со старыми «фишками» вроде переманивания «тушек», начала использовать и новые: выездные заседания и консолидацию своих депутатов в сессионном зале в количестве не меньше 226 по четвергам (даже жертвуя «работой» в заграничных округах).

Все эти телодвижения одних и других — не только и не столько ради «галочки» или завоевания расположения электората. Если пафосно, то это — для сохранения парламентом своей главной законодательной функции. Если попроще, то для принятия законов, необходимых как стране, так и отдельным группам депутатов.

Впрочем, на этом уникальность заканчивается и начинается сухая статистика. Так, с февраля по июль в повестке дня парламентариев оказалось 883 вопроса, но принято всего 332 законодательных акта. Среди них 13 документов в Верховную Раду попали от президента, 70 — из Кабмина, 242 — были поданы народными депутатами.

Резонансные законопроекты

Самыми яркими из принятых документов можно назвать:

· Законопроект «О внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями. Документ, в частности, предоставляет Кабмину право реструктуризировать фактическую бюджетную задолженность по возмещению НДС, возникшей по состоянию на 1 января 2013, путем выдачи финансовых казначейских векселей сроком до 5 лет и с доходностью 5%.

· Законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс в части контроля за трансфертным ценообразованием». Основной задачей документа является осуществление контроля за ценообразованием при проведении операций между связанными лицами и при внешнеэкономических операциях с резидентами стран с низким уровнем налогообложения. Объектом проверок и контроля станут операции с совокупным объемом 50 млн грн в год. Законопроект предполагает осуществление контроля за операциями как со стороны налоговых органов, так и со стороны собственно бизнеса, готовящего и подающего документацию по трансфертному ценообразованию с описанием сделки, контрагентов, анализом рисков и обоснованием выбора того или иного уровня цен. За непредоставление такой документации будет налагаться штраф в размере до 5% от суммы сделки. При этом контроль, согласно законопроекту, осуществляется преимущественно в электронной форме, а дополнительные проверки могут быть организованы лишь в случае обнаружения и подтверждения значительных ценовых несоответствий.

· Законопроекты «Об утилизации снятых с эксплуатации транспортных средств» и «О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно уплаты экологического налога за утилизацию снятых с эксплуатации транспортных средств». Документы устанавливают коэффициенты и ставки, которые рассчитываются в соответствии с объемом двигателя. Для новых автомобилей коэффициент составляет 0,86-5,5, для бывших в употреблении транспортных средств – 5,3-35,01. Таким образом, новые иномарки подорожают в зависимости от объема двигателя. Отечественные автопроизводители, имеющие полный цикл производства, освобождаются от уплаты утилизационного сбора, точнее проводят утилизацию самостоятельно. Так, автопроизводитель должен иметь сварку и покраску кузовов, за свой счет организовать пункты приема снятых с эксплуатации автомобилей на территории каждой области, в Киеве и Севастополе и населенных пунктах, где проживает не менее 100 тыс. человек.

· Законопроект «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». Документ предусматривает создание юридического лица публичного права «Национальной общественной телерадиокомпании Украины» (НСТУ), определяется статус и правовая основа создания, функционирования, принципы, задачи, порядок формирования органов управления и особенности деятельности компании. Согласно законопроекту, деятельность НСТУ осуществляется на принципах: всестороннего и объективного информирования общества, соблюдение социальных норм, традиций и культуры украинского народа; четкого отделения фактов от комментариев и оценок; свободного выражения взглядов, мнений и убеждений; независимости от органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, предприятий, учреждений, организаций, физических лиц; участия общественности в управлении и формировании программной политики.

· Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прозрачности отношений собственности относительно средств массовой информации», который, в частности, обязывает собственников СМИ раскрывать состав акционеров. В частности, юридические лица, которые будут иметь целью получить (переоформить) лицензию на вещание, должны будут подавать сведения об учредителе (соучредителях), собственнике (совладельцах) телерадиоорганизации и связанных лиц и сведения о распределении долей уставного капитала, для акционерного общества – список акционеров, которые владеют пакетами акций в размере более 5%.

· Законопроект «О ратификации конвенции между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избегании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и протокола к ней». Документ, в частности, предполагает, что дивиденды, выплачиваемые резидентом Украины в пользу резидента Кипра, будут облагаться по ставке 5% при условии владения последним не менее 20% уставного капитала украинской компании или осуществления инвестиций в размере не менее 100 тыс евро. Во всех других случаях дивиденды будут облагаться по ставке 15%. При выплате резиденту Кипра процентов, в Украине будет удерживаться налог на репатриацию по ставке 2%. Платежи за предоставление права пользования объектами интеллектуальной собственности, в зависимости от их вида, могут облагаться в Украине по ставке 10% или 5%.

Скандальные законопроекты

Помимо вышеописанных законопроектов, которые были приняты, весенне-летняя сессия Верховной Рады «отметилась» и весьма скандальными документами, не попавшими в повестку дня. Причем, большинство из них появились в парламенте «с легкой руки» депутатов от ВО «Свобода». Среди таких можно отметить:

· «О национальных меньшинствах в Украине». По мнению авторов, документ призван «усовершенствовать законодательство об обеспечении прав национальных меньшинств по нескольким ключевым направлениям». В частности, определяет порядок их образования, полномочий и дополнительные требования относительно обеспечения прав национальных меньшинств на подчиненных органам их самоуправления территориях. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление гражданам Украины возможность отмечать свою национальность в паспорте и свидетельствах об актах гражданского состояния.

· «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (относительно наказания за действия, направленные против государственного языка). Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 111-1 «Действия, направленные против государственного языка» и предусмотреть наказание от 3 до 7 лет лишения свободы за пренебрежение государственным языком.

· Проект постановления «Об изъятии термина «Великая Отечественная война» из нормативно-правовых актов Украины и научной литературы как искажающего историческую правду.

· «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно запрета искусственного прерывания беременности (абортов)». Документом предлагалось полностью запретить искусственное прерывание беременности за исключением трех случаев: если беременность несет прямую угрозу жизни беременной женщины; если присутствуют медицинские показания относительно патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения; либо если в судебном порядке доказаны факты зачатия ребенка в результате изнасилования. Медиков за проведение абортов предполагалось карать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. За публичную пропаганду или призыв к аборту депутаты предложили наказывать штрафом в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (необлагаемый налогом минимум сейчас составляет 17 грн).

Сами парламентарии оценивают свою работу по-разному. «Зарегистрированные на этой сессии законопроекты можно условно разделить на две части: реалистичные и популистские. Но я хочу обратить внимание на то, что и одни, и другие, практически не обсуждаются в парламенте. Почти всегда они принимались по сокращенной процедуре, что не способствовало качественному законотворчеству. Не все законопроекты однозначны и часто требуют дискуссии. Но на эту дискуссию, как правило, времени у Верховной Рады не было», - рассказал УНИАН народный депутат от «Батькивщины» Вячеслав Кириленко.

В свою очередь, его коллега из Партии регионов Владимир Олийнык считает сессию успешной и продуктивной: «Мы лишь не допускали принятия популистских решений оппозиции». В этой связи не удивительно, что из 883 рассмотренных парламентом вопросов, полноценными законами стали лишь 39».

Самыми активными парламентскими комитетами, занимающимися подготовкой законов, можно назвать комитеты по вопросам бюджета, вопросам налоговой и таможенной политики, по делам пенсионеров, ветеранов, инвалидов и по вопросам экономической политики. Подавляющее большинство ратифицированных соглашений принято по представлению комитета по иностранным делам.

Евроинтеграция — провал номер один

Одним из главных вопросов весенне-летней сессии парламента должна была стать евроинтеграция. Депутаты даже задекларировали это намерение специальным заявлением еще в начале года. В частности, парламентарии пообещали «активизировать деятельность по принятию законов, направленных на адаптацию законодательства Украины к законодательству Европейского Союза». Речь шла о документах, реформирующих судебную систему, систему уголовной юстиции и избирательного законодательства, а также о законах, необходимых для либерализации визового режима с ЕС.

Впрочем, за полугодовую работу народных депутатов в этом направлении, эксперты склонны поставить им двойку. «Евроинтеграционные проекты, из-за низкой продуктивности работы Верховной Рады и, как следствие, низкого результата от этих трудов, сегодня находятся на неудовлетворительном уровне», - рассказал УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

По его мнению, ключевые вопросы для евроинтеграции Украины и подписания с ЕС Соглашения об ассоциации, приняты не были. «Остаются открытыми вопросы реформирования судебной системы, есть проблемы с реформированием правоохранительных органов и законодательные акты по противодействию дискриминации (что мешает либерализации визового режима)», - пояснил он.

Учитывая, что Верховная Рада ради евроинтеграции даже не готова урезать себе незаслуженный отпуск, приоритет этого вопроса, видимо, не является для украинской власти основным. «Уже сегодня можно спрогнозировать, что затягивание рассмотрения вышеописанных вопросов будет продолжаться и осенью», - считает Сергей Пархоменко.

В то же время, окончательно ставить крест на евроинтеграции эксперты не спешат. «В некоторых вопросах для евроинтеграции Украины депутаты сумели найти компромисс. И такие ситуативные голосования — лучик надежды на будущее, на то, что, пускай и не в полном объеме, но нужные законы будут приниматься с осени», - рассказал директор ОПАД.

В частности, по его словам, речь идет о принятии антикоррупционного пакета законов:

· «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно приведения национального законодательства в соответствие со стандартами Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией» (вступил в силу 18 мая 2013);

· «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реализации государственной антикоррупционной политики» (вступил в силу 9 июня 2013);

· «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины» (вступает в силу с 15 декабря 2013 года);

· «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно ответственности юридических лиц)» (вступает в силу с 1 сентября 2014).

Авторы этих документов считают их революционными, так как законопроекты «нашли поддержку более 350 депутатов в зале». По словам одного из них, члена бюджетного комитета Верховной Рады, народного депутата от «Батькивщины» Павла Петренко, после вступления в силу всех этих законов, Украина сделает прогрессивный шаг в борьбе с коррупцией. Впрочем, международные эксперты относятся к этому с изрядной долей скепсиса. «Принятие этих законов — позитивный шаг, но у наших европейских партнеров есть подозрения, что из-за тотальной коррумпированности исполнительной власти в Украине, будут осуществляться попытки саботировать выполнение этих законов», - пояснил депутат.

Тем не менее, по его мнению, парламент должен использовать все доступные рычаги для контроля над их выполнением.

Проблемные округа и Избирательный кодекс

Нельзя назвать удовлетворительной и работу Верховной Рады в части избирательного законодательства, реформирование которого является одним из условий ЕС для подписания Соглашения об ассоциации. Во-первых, обещанный три года назад Избирательный кодекс так и не принят. Более того, ожидать его принятия до Вильнюсского саммита не стоит. «Мы не отказывались от принятия избирательного кодекса, его проект от 2010 года дважды подавался на рассмотрение народных депутатов, но не получал нужного количества голосов», - посетовал премьер Николай Азаров.

Собственно, по его мнению, еще раз вернуться к этой теме можно будет после совершенствования закона о выборах народных депутатов и завершения реформы местного самоуправления. «Исходя из проведенных реформ, будет видно, что лучше сделать: вернуться к старому проекту или разработать новый», - сказал украинский премьер.

Впрочем, эксперты считают, что невыполнение этого требования ЕС не станет камнем преткновения при подписании Соглашения об ассоциации. «Мы не выполним глобально и убедительно те обязательства, которые взяла на себя Украина перед ЕС в отношении избирательного законодательства. Но не думаю, что это будет иметь решающее значение при подписании Соглашения об ассоциации... Больший вес будет иметь политический фактор», - заявил профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусияка.

Во-вторых, Верховная Рада предпочла уйти на каникулы, не назначив довыборы в проблемных округах, на которых в октябре прошлого года результат голосования не был установлен. К слову, соответствующий проект постановления был зарегистрирован в парламенте еще 7 ноября 2012 года, у депутатов до него руки так и не дошли. «Вероятнее всего, перевыборы в проблемных округах будут назначены осенью, до Вильнюсского саммита. Но само голосование состоится уже после него», - считает Сергей Пархоменко и добавляет, что такая же «судьба» ожидает и выборы столичного градоначальника.

Несмотря на то, что довыборы в парламент, опять же, - одно из условий Европы, народные избранники не слишком торопятся решить эту проблему. По разным причинам голосование не было назначено ни на март-2013, ни на октябрь-2013. А под закрытие сессии Верховной Рады депутаты и вовсе заговорили о вероятности перевыборов в декабре.

Впрочем, оппозицию, которая не предпринимала никаких серьезных шагов для решения этой проблемы в рабочее время, не устраивает и этот вариант. А заявить об этом, к примеру, в партии УДАР, решили после ухода парламента на каникулы. «В Партии регионов хотят превратить довыборы в парламент в репетицию грубых фальсификаций 2015 года... Только этим можно объяснить безосновательные попытки перенести выборы на декабрь, то есть уже после саммита Восточного партнерства, где должно быть подписано соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС», - говорится в сообщении политсилы.

В свою очередь, в «Батькивщине» продолжают надеяться на возобновление диалога с Партией регионов и проведения внеочередной сессии парламента для принятия решений, в том числе, по проблемным округам. «Мы ожидаем, когда Партия регионов даст ответ, готовы ли они и в какой срок созвать внеочередную сессию. У нас законопроекты готовы», - заявил лидер «Батькивщины» Арсений Яценюк, добавив, что оппозицию устраивает любая дата проведения такой сессии.

В целом, если оценивать работу Верховной Рады именно с точки зрения законодательства, депутаты больше не сделали, чем сделали: провели лишь 70% заседаний, два раза подрались, трижды провалили голосования о назначении выборов в столице, не приняли закон о прокуратуре, о противодействии и предотвращении дискриминации, избирательный кодекс и целый ряд законопроектов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

По словам лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, каждый из принятых законов обошелся бюджету в более чем 6 млн гривен. При этом, за один пленарный день Верховная Рада принимала полтора закона, не больше.

Как бы там ни было, такой работой Верховной Рады довольны и сами парламентарии, и правительство, и президент. По словам главы государства, депутаты эффективно поддерживают реформы принятием законов. «Мы по максимуму выполнили все задачи, которые стояли по подготовке законов по реформированию нашей страны», - заявил Виктор Янукович после закрытия сессии.

Татьяна Урбанская