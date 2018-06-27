НеРАДАстные итоги

Депутаты после ударной последней пленарной недели бодро ушли на каникулы. Возможно, по причине рваного ритма работы парламента не сразу стало очевидным, что завершившаяся сессия стала одной из самых позорных в новейшей истории украинского парламентаризма. Впервые парламентарии под руководством действующего, а не избранного по ходу событий спикера покидали сессионный зал для проведения сомнительного качества депутатского собрания с последующим переходом в выездное заседание. Наличие 226 присутствующих на нем «регионалы» так и не удосужились подтвердить, хотя законы, принятые на Банковой, 6-8, уже вступили в силу. Да и депутатских полномочий в таком режиме, как это случилось с Павлом Балогой и Александром Домбровским, ранее законодателей не лишали.

Казалось бы, пребывание на посту спикера опытнейшего Владимира Рыбака должно обеспечить всю Верховную Раду необходимым духом компромисса. Но Владимир Васильевич, как выяснилось, предпочитает быть не столько первым среди равных, сколько арбитром, который «свистит» в пользу бело-голубой команды, не замечая даже грубых нарушений у ее игроков. Если в случае с Сергеем Власенко и Андреем Веревским лишение депутатских полномочий еще проходило на основе относительного паритета, то с упомянутыми выше Домбровским и Балогой наблюдаем мучительное снятие депутатских полномочий с живого законодателя без легитимной основы.

Впрочем, самая большая проблема у сегодняшней Верховной Рады даже не в персоналиях, а в отсутствии командного духа. Обновленный на две трети депутатский корпус так и не стал местом повышенной политической активности депутатов. В эфирах телевизионных шоу и на страницах прессы мелькают до боли знакомые лица с заученными текстами или шпаргалками, а новички, по всей видимости, продолжают проходить курс молодого политбойца. Лишь единицы из них пытаются заявить о себе как о самостоятельных фигурах. В нынешнем парламентском созыве нет ощущения притока свежей крови, и даже регулярные перфомансы Олега Ляшко вкупе со стычками фракция на фракцию не способны изменить отношение к парламенту. В упомянутом недавно Владимиром Рыбаком уровне доверия в 1,6% заслуга и власти, и оппозиции.

Среди совсем неприятного – «конструктивная критика» снежками, внесенная в работу «регионалов» отзывчивыми избирателями в начале апреля и «пикник на обочине парламентаризма» в исполнении представителей партии власти на излете весенней сессии. Полагаю, что корни подобного пренебрежительного отношения – в позиции парламентских лидеров и внепарламентских диспетчеров крупнейшего депутатского объединения.

Партия регионов, обладая крупнейшей парламентской фракцией за годы независимости, так и не смогла доказать, что она способна побеждать честно. Действуя исключительно по праву сильного, «регионалы» сумели продавить скандальный закон о векселях, убрать неудобного председателя Центризбиркома, принять еще ряд решений, но вряд ли вызвали у кого-нибудь уверенность, что способны системно побеждать. Их нахрапистость свидетельствует об одном: значение Верховной Рады в актуальных политических раскладах стремительно падает. Неважно, причиной этому концентрация будущих кандидатов в президенты в депутатском корпусе или неожиданно высокая активность оппозиции, но законодательный орган «выносят за скобки». В итоге это может привести к тому, что смена власти (а ее неизбежность для страны, мнящей себя демократической, очевидна) приведет к развороту репрессивного аппарата на 180 градусов.

Показательной стала проблема назначения выборов по пяти проблемным округам, как и даты голосования за киевскую власть. Политическая целесообразность расцвела буйным цветом. Под куполом сессионного зала необходимостью/малозначимостью их проведения не жонглировал за минувшие полгода только ленивый парламентарий, причем аргументация переходила от власти к оппозиции. В итоге Украина постепенно продвигается к необходимости их проведения, но это будет выглядеть как реверанс Европейскому Союзу.

Парламентарии седьмого созыва не смогли отменить пенсионную реформу, хотя оппозиционные фракции только кровью не расписывались в своей решимости вернуть женщинам право уходить на пенсию в 55. Если пенсионная реформа – стратегический момент, то тактически и Государственный бюджет на 2013 год не откорректирован и его могут ждать исключительно косметические изменения. Борьба за персональное голосование каждого слуги народа, кажущаяся абсурдной в любой стране западнее нашей Родины, измотала депутатов, позволила нарастить рейтинг «УДАРа», но не искоренила кнопкодавство полностью. Борьба с ним напоминает хорошо известную игру в поддавки. В итоге законодатели выпускают законы, каждый из которых может быть опротестован после смены власти, и опускают Верховную Раду в целом ниже плинтуса.

Евгений МАГДА