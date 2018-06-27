Украинский интерес. Евроинтеграция под газом

Активно излучавшийся представителями власти евро-энтузиазм не подтвержден реальными делами: последняя неделя работы Верховной Рады перед летними каникулами не была отмечена принятием сколько-нибудь значимых законов, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Отечественных парламентариев смущает необходимость принятия закона о борьбе с дискриминацией. Они заметно опасаются обвинений оппонентов в причастности к сексуальным меньшинствам. В порядке компенсации представители «Батькивщины» и «УДАРа» продемонстрировали заявлениями своих лидеров стремление принять упомянутые законы в любое время, даже в ходе внеочередного парламентского заседания. Депутаты от Партии регионов, почетный председатель которой Виктор Янукович (как и официальный лидер Николай Азаров) уверяет европейских политиков в готовности подписать Соглашение об ассоциации, прерывать свои отпуска пока не намерены.

Вся надежда в данном случае остается на конструктивную критику и понимание парламентариями своей исторической миссии. Интересно отметить, что представитель Европейской Комиссии в Украине Ян Томбиньский и представитель президента по вопросам внешнеполитической интеграции Константин Елисеев высказались практически в унисон. Европейский и украинский дипломаты подчеркнули, что Верховной Раде пора переходить от деклараций к делу. Будет досадно, если интеграция, которая и в законодательном поле, и в официальных приоритетах отмечена в качестве приоритета, сорвется из-за нерасторопности и мелочных конфликтов парламентариев.

Детскую для опытного дипломата ошибку допустил министр иностранных дел Леонид Кожара. После визита в Берлин, где он среди прочих тем обсуждал со своим немецким коллегой Гидо Вестервелле судьбу Юлии Тимошенко, шеф внешнеполитического ведомства заявил, что с юридической точки зрения экс-премьер больной не является. Если министр попытался сыграть в «злого следователя», то проба сил оказалась неудачной.

Польша продолжает играть роль адвоката Украины, хотя приближение 70-й годовщины Волынской трагедии заметно сужает пространство для маневра официальной Варшавы. Это не мешает лидеру Польши Брониславу Коморовскому постоянно ободрять своих украинских собеседников и успокаивать европейских коллег. Поэтому встреча Вышеградской четверки, к участию в которой пригласили и Виктора Януковича, прошла под знаком умеренного оптимизма. Тем временем абсурдную позицию заняли 148 украинских депутатов, представляющих Партию регионов и КПУ: они обратились к коллегам из Сейма с призывом признать события на Волыни геноцидом польского народа. Трудно найти объяснение действиям политиков, ассоциирующим себя с властью, если даже польский Сенат охарактеризовал действия УПА «с элементами геноцида». К Коморовскому может подключиться и президент Литвы Далия Грибаускайте, для которой подписание Соглашения об ассоциации с Украиной во время председательства Литвы в ЕС – отличный шанс показать свое влияние.

Если для подготовки к главному внешнеполитическому событию для Украины еще есть небольшой временной люфт, то в деле обеспечения энергетической независимости нашей страны наблюдаются положительные подвижки. Через две недели при активном участии Европейской Комиссии должно быть подписано соглашение о поставках газа через территорию Словакии, через которую можно ежегодно прокачивать 10 миллиардов кубометров «голубого золота». Министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий пообещал утрясти совместно с европейскими партнерами все юридические тонкости, к которым могут придраться общие партнеры из России. Президент РФ Владимир Путин во время Второго форума государств-экспортеров газа с трудом признал усиление фактора сланцевого газа в мировом энергетическом балансе и призвал партнеров по экспорту энергоресурсов сопротивляться давлению ЕС в рамках Третьего энергетического пакета. Украине в сложившейся ситуации ничего не остается, как активнее сотрудничать в рамках Европейского энергетического сообщества.

Евгений Магда