Герман: Тимошенко и Наша Украина готовы утопить друг друга в ложке воды

Член фракции Партии регионов Анна Герман считает, что коалиция, о которой торжественно объявили на заседании Верховной Рады в четверг, продержится недолго.

"Партия регионов никогда не мешала помаранчевым формировать коалицию. Мы даже дали "Нашей Украине" и БЮТ два дополнительных дня, чтобы они имели время убедить тех, кто не желал подписывать коалиционное соглашение", - цитирует слова Герман пресс-служба партии.

"Правда, как после того давления на народных депутатов, которые имеют свою точку зрения и предостережения по отдельным статьям коалиционного соглашения, эту коалицию можно называть демократической, мне не понятно", - отметила она.

"Потому пусть делают коалицию, и в очередной раз продемонстрируют всему народу, что они неспособны эффективно работать, ничего не умеют делать. Единственное, в чем они профессионалы, - это обливать грязью как своих соперников, так и коллег по работе", - добавила депутат.

Герман убеждена, что "жизнь этой коалиции будет недолгой: очень большие противоречия между теми, кто должен вместе работать".

"Тимошенко - левой ориентации, "Наша Украина" - правой. Они ненавидят друг друга, и готовые утопить друг друга в ложке воды", - уточнила она.

Депутат высказала сожаление, "что мы снова потеряем время на проведение крайне необходимых стране экономических и социальных реформ".

"Но я убеждена, что эта коалиция распадется, так по-настоящему и не начав работать, и Партия регионов, став к власти, снова даст людям уверенность и надежду на благосостояние", - добавила она.

Украинская правда