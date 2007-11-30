Черновецкий успокоил: маршрутки не подорожают, а он - не агрессивный

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что с 1 декабря цены на проезд в маршрутных такси столицы не будут повышаться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Отвечая на вопрос, что будет с завтрашнего дня с тарифами на проезд в маршрутках, поскольку во многих из них висят объявления о повышении стоимости проезда, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал: «Они только висят, и больше ничего».

«Администрация будет принимать меры, но, скорее всего, это будут не меры, а мэрия будет вступать в диалог с владельцами транспортных средств, которые не выполняют лицензионные условия. Я думаю, что у нас есть возможность немножко умерить тех людей, которые хотят заработать на простых киевлянах через частные перевозки», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Он также отметил, что на сегодняшний день городские власти «мощными темпами восстанавливают» общественный транспорт в столице, который, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, был разрушен предыдущей властью, «когда разные важные дяди из вышестоящих эшелонов власти стояли за каждым автобусиком, за каждым транспортным агентством».

По его словам, Киев сегодня имеет возможность закупать новые транспортные средства благодаря значительному объему городского бюджета. «Я думаю, что мы будем брать направление на то, чтобы общественный транспорт снова вернулся на все улицы и улочки Киева», - подчеркнул мэр.

При этом он отметил, маршрутки все-таки останутся в городе. «Я с уважением отношусь к тем, кто создает рабочие места, и не настроен агрессивно», - заключил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.