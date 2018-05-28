Янукович хочет чего-то там преодолеть…

На последнем заседании Кабинета Министров Виктор Янукович сообщил, что главным заданием для правительства на следующий год должно стать преодоление отрицательного сальдо внешнеторгового баланса Украины. При этом он подчеркнул, что «это реально сделать в следующем году».

Из данного заявления и.о. премьер-министра вроде бы вытекает, что правительство намеревается в 2008 году добиться преобладания экспорта над импортом и получения уже не отрицательного баланса внешней торговли – как в 2007 и 2006 годах, а положительного – каким оно было до 2005 года.

Затем и.о. главы правительства глубокомысленно поведал, что лучшее сальдо внешней торговли на сегодняшний день у Украины с Россией - самым крупным торговым партнером. И «уточнил», что экспорт в Россию вырос в 2,5 раза, а импорт – «процентов на 50».

Правда, потом Виктор Федорович озвучил мысль, заставляющую усомниться в сделанном ранее выводе. «Это очень важный показатель, и если мы удержим такие темпы, это нам даст значительное сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса», - заключил Янукович. После этих слов стало не ясно, что же именно он имел в виду: все-таки – выход в 2008 году на положительное сальдо, или лишь «значительное сокращение» отрицательного?

Комментарии Анатолия Кинаха по этой же проблеме были характерны традиционной для него витиеватостью фраз и отсутствием конкретных цифр. Руководитель экономического ведомства рассказал, что работа в данном направлении будет комплексной, с учетом конкретных мер поддержки во всех направлениях экспортной политики государства. С 1 января следующего года будет в два раза продлен срок возвращения валютной выручки (с 90 до 180 дней). «Это даст возможность украинским экспортерам более эффективно принимать решения с учетом рыночной конъюнктуры, учитывать специфику реализации продукции и услуг, и эффективно продвигать их на внешние рынки», - туманно пояснил Кинах.

Еще и.о. министра заявил, что «крупных успехов» по защите национальных экономических интересов правительство достигло и в 2007 году. В частности, Украина подписала соглашение с США по поставкам до 30 октября 2008 года 150 тыс. тонн украинского проката - «без антидемпинга». Кроме того, подписано соглашение с ЕС о снятии антидемпинговых расследований по селикомарганцу, а также по поставкам в свободном режиме продукции текстильной отрасли. Правительству также удалось увеличить квоту на поставки металла на европейские рынки. А за последние полгода Украине договорилась о снятии антидемпингового расследования с украинского проката, арматуры и по поставкам украинского ферромарганца в Россию.

Понять, что Анатолий Кинах все же не надеется на переход внешней торговли Украины в 2008 году с отрицательного баланса на положительный, помогло его высказывание о «постепенном сокращении негативного торгового баланса».

Впрочем, гадать, надеются ли Янукович и Кинах на полное преодоление отрицательного сальдо или лишь на некоторое его уменьшение, вряд ли имеет смысл. По той простой причине, что сокращения размеров негативного сальдо в ближайшее время просто не будет – оно наверняка будет лишь увеличиваться. Для такого заключения нужно вспомнить былые правительственные обещания по этому поводу, сравнить их с реальными статистическими показателями на сегодня и оценить факторы, которые будут оказывать влияние на динамику показателей внешней торговли в будущем.

Итак, в каких же конкретных цифрах выражается торговый баланс Украины, означающий, по словам Кинаха, «крупный успех» в 2007 году?

По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2007 года составило 6 млрд. 692,8 млн. долларов против 4 млрд. 273,4 млн. долларов за аналогичный период 2006 года – рост 156%. А негативное сальдо внешней торговли товарами и услугами достигло 3 710,4 млн. долларов, ухудшившись на 2 279,0 млн. долларов по сравнению с январем-сентябрем 2006 года, или более чем в 2,5 раза. С учетом имеемых показателей за девять месяцев стоит ожидать негативного сальдо, в частности, торговли товарами в 2007 году в районе 9-10 млрд. долл. Вот такой «успех»…

А какие прогнозы озвучивал Анатолий Кириллович ранее? Напомним, в конце мая министр экономики заявил, что по итогам нынешнего года отрицательное сальдо внешней торговли товарами может сократиться с $6,6 млрд. в 2006 году до $5,3 млрд. - или на 20%. На самом же деле все происходит с точностью до наоборот – прошлогоднюю величину отрицательного сальдо украинская экономика «догнала и перегнала» уже за девять месяцев этого года.

Надо сказать, что у Анатолия Кинаха не подтверждаются очень многие его экономические прогнозы. Причем, не только долгосрочные, но и на ближайшие перспективы. Так, глава Минэкономики не смог угадать резкого скачка инфляции в июне 2007 года, а затем давал весьма заниженные прогнозы по инфляции в июле, сентябре и октябре.

Поражает же в связи с такими бодрыми заявлениями Януковича и Кинаха тот момент, что они, похоже, не обратили внимания на обнародованную в Москве весьма тревожную для Украины информацию. В частности, о том, что Газпром договорился с Туркменистаном о покупке у него газа с января 2008 года – по цене 130 долл. за 1 тыс. куб. м., а со второго полугодия – по 150 долл.

Для Украины такое подорожание туркменского газа означает повышение цены импортный на газ на российско-украинской границе до 160-180 долларов в первом полугодии 2008 года и до 180-200 долларов – во втором полугодии (в 2007 году цена – 130 долл.). С учетом же того, что импортирует Украина примерно 50-55 млрд. куб. м. в год, увеличение импорта только за счет роста цены на газ составит 2-3 млрд. долл.

Но этим неприятности не ограничатся. Сам и.о. министра экономики вчера заявил, что цена газа в 180 долл. является неподъемной для химической отрасли Украины. Ухудшатся же экономические условия для всех без исключения отраслей народного хозяйства. Поэтому такой значительный рост стоимости импортного газа наверняка приведет еще и к сокращению украинского экспорта и, соответственно, увеличению отрицательного сальдо внешней торговли.

Также свой ощутимый вклад в рост украинского импорта и, соответственно, отрицательного торгового сальдо внесет крайняя дороговизна нефти. Россия оперативно реагирует на мировые тенденции и устанавливает все новые рекорды по размерам экспортной пошлины на свою нефть.

Еще одним значительным фактором ухудшения торгового баланса в 2008 году является неблагоприятная мировая конъюнктура для главной экспортной отрасли Украины – черной металлургии. Экспорт черных металлов и изделий из них составляет свыше 40% всего товарного украинского экспорта. С июня же 2007 года рост мировых цен на сталь прекратился, они начали свое медленное снижение, и стагнация на этом рынке продолжается по сей день.

Наконец, весьма существенно на снижение рентабельности работающих на экспорт украинских предприятий может подействовать ревальвация гривны. А Нацбанк рассматривает возможность такого шага сразу же после Нового года. Укрепление гривны также будет стимулировать рост импорта.

Относительно же надежд Януковича на продолжение и в дальнейшем тенденции роста положительного сальдо в торговле Украины с Россией хочется привести одну ремарку. Немалая доля в украинском металлургическом экспорте приходится и на поставки в Россию – в частности, Газпром закупает в Украине трубы большого диаметра. И вот не так давно стало известно, что поставки украинских труб для Газпрома могут упасть уже в 2008 году до рекордно низкой отметки, вплоть до полного отказа монополии закупать иностранную продукцию. Это лишь частный случай, но он ярко отражает экономическую политику России по отношению к Украине.

Так что озвученные Януковичем и Кинахом надежды на улучшение баланса внешней торговли в 2008 году – беспочвенны. Отрицательное сальдо продолжит в следующем году свое увеличение, а темпы роста ВВП будут снижаться. И это - не зависимо от того, каким будет новое правительство в Украине. Причины же нереалистичных вчерашних заявлений упомянутых чиновников непонятны.

Юрий Глухов