Янукович хочет чего-то там преодолеть…
С учетом того, что Украина импортирует примерно 50-55 млрд. куб. м. газа в год, увеличение импорта только за счет роста цены составит 2-3 млрд. долл. Но этим неприятности не ограничатся...
|Виктор Янукович
Из данного заявления и.о. премьер-министра вроде бы вытекает, что правительство намеревается в 2008 году добиться преобладания экспорта над импортом и получения уже не отрицательного баланса внешней торговли – как в 2007 и 2006 годах, а положительного – каким оно было до 2005 года.
Затем и.о. главы правительства глубокомысленно поведал, что лучшее сальдо внешней торговли на сегодняшний день у Украины с Россией - самым крупным торговым партнером. И «уточнил», что экспорт в Россию вырос в 2,5 раза, а импорт – «процентов на 50».
Правда, потом Виктор Федорович озвучил мысль, заставляющую усомниться в сделанном ранее выводе. «Это очень важный показатель, и если мы удержим такие темпы, это нам даст значительное сокращение отрицательного сальдо внешнеторгового баланса», - заключил Янукович. После этих слов стало не ясно, что же именно он имел в виду: все-таки – выход в 2008 году на положительное сальдо, или лишь «значительное сокращение» отрицательного?
Комментарии Анатолия Кинаха по этой же проблеме были характерны традиционной для него витиеватостью фраз и отсутствием конкретных цифр. Руководитель экономического ведомства рассказал, что работа в данном направлении будет комплексной, с учетом конкретных мер поддержки во всех направлениях экспортной политики государства. С 1 января следующего года будет в два раза продлен срок возвращения валютной выручки (с 90 до 180 дней). «Это даст возможность украинским экспортерам более эффективно принимать решения с учетом рыночной конъюнктуры, учитывать специфику реализации продукции и услуг, и эффективно продвигать их на внешние рынки», - туманно пояснил Кинах.
Еще и.о. министра заявил, что «крупных успехов» по защите национальных экономических интересов правительство достигло и в 2007 году. В частности, Украина подписала соглашение с США по поставкам до 30 октября 2008 года 150 тыс. тонн украинского проката - «без антидемпинга». Кроме того, подписано соглашение с ЕС о снятии антидемпинговых расследований по селикомарганцу, а также по поставкам в свободном режиме продукции текстильной отрасли. Правительству также удалось увеличить квоту на поставки металла на европейские рынки. А за последние полгода Украине договорилась о снятии антидемпингового расследования с украинского проката, арматуры и по поставкам украинского ферромарганца в Россию.
Понять, что Анатолий Кинах все же не надеется на переход внешней торговли Украины в 2008 году с отрицательного баланса на положительный, помогло его высказывание о «постепенном сокращении негативного торгового баланса».
Впрочем, гадать, надеются ли Янукович и Кинах на полное преодоление отрицательного сальдо или лишь на некоторое его уменьшение, вряд ли имеет смысл. По той простой причине, что сокращения размеров негативного сальдо в ближайшее время просто не будет – оно наверняка будет лишь увеличиваться. Для такого заключения нужно вспомнить былые правительственные обещания по этому поводу, сравнить их с реальными статистическими показателями на сегодня и оценить факторы, которые будут оказывать влияние на динамику показателей внешней торговли в будущем.
Итак, в каких же конкретных цифрах выражается торговый баланс Украины, означающий, по словам Кинаха, «крупный успех» в 2007 году?
По данным Госкомстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами Украины за январь-сентябрь 2007 года составило 6 млрд. 692,8 млн. долларов против 4 млрд. 273,4 млн. долларов за аналогичный период 2006 года – рост 156%. А негативное сальдо внешней торговли товарами и услугами достигло 3 710,4 млн. долларов, ухудшившись на 2 279,0 млн. долларов по сравнению с январем-сентябрем 2006 года, или более чем в 2,5 раза. С учетом имеемых показателей за девять месяцев стоит ожидать негативного сальдо, в частности, торговли товарами в 2007 году в районе 9-10 млрд. долл. Вот такой «успех»…
А какие прогнозы озвучивал Анатолий Кириллович ранее? Напомним, в конце мая министр экономики заявил, что по итогам нынешнего года отрицательное сальдо внешней торговли товарами может сократиться с $6,6 млрд. в 2006 году до $5,3 млрд. - или на 20%. На самом же деле все происходит с точностью до наоборот – прошлогоднюю величину отрицательного сальдо украинская экономика «догнала и перегнала» уже за девять месяцев этого года.
|Анатолий Кинах
Поражает же в связи с такими бодрыми заявлениями Януковича и Кинаха тот момент, что они, похоже, не обратили внимания на обнародованную в Москве весьма тревожную для Украины информацию. В частности, о том, что Газпром договорился с Туркменистаном о покупке у него газа с января 2008 года – по цене 130 долл. за 1 тыс. куб. м., а со второго полугодия – по 150 долл.
Для Украины такое подорожание туркменского газа означает повышение цены импортный на газ на российско-украинской границе до 160-180 долларов в первом полугодии 2008 года и до 180-200 долларов – во втором полугодии (в 2007 году цена – 130 долл.). С учетом же того, что импортирует Украина примерно 50-55 млрд. куб. м. в год, увеличение импорта только за счет роста цены на газ составит 2-3 млрд. долл.
Но этим неприятности не ограничатся. Сам и.о. министра экономики вчера заявил, что цена газа в 180 долл. является неподъемной для химической отрасли Украины. Ухудшатся же экономические условия для всех без исключения отраслей народного хозяйства. Поэтому такой значительный рост стоимости импортного газа наверняка приведет еще и к сокращению украинского экспорта и, соответственно, увеличению отрицательного сальдо внешней торговли.
Также свой ощутимый вклад в рост украинского импорта и, соответственно, отрицательного торгового сальдо внесет крайняя дороговизна нефти. Россия оперативно реагирует на мировые тенденции и устанавливает все новые рекорды по размерам экспортной пошлины на свою нефть.
Еще одним значительным фактором ухудшения торгового баланса в 2008 году является неблагоприятная мировая конъюнктура для главной экспортной отрасли Украины – черной металлургии. Экспорт черных металлов и изделий из них составляет свыше 40% всего товарного украинского экспорта. С июня же 2007 года рост мировых цен на сталь прекратился, они начали свое медленное снижение, и стагнация на этом рынке продолжается по сей день.
Наконец, весьма существенно на снижение рентабельности работающих на экспорт украинских предприятий может подействовать ревальвация гривны. А Нацбанк рассматривает возможность такого шага сразу же после Нового года. Укрепление гривны также будет стимулировать рост импорта.
Относительно же надежд Януковича на продолжение и в дальнейшем тенденции роста положительного сальдо в торговле Украины с Россией хочется привести одну ремарку. Немалая доля в украинском металлургическом экспорте приходится и на поставки в Россию – в частности, Газпром закупает в Украине трубы большого диаметра. И вот не так давно стало известно, что поставки украинских труб для Газпрома могут упасть уже в 2008 году до рекордно низкой отметки, вплоть до полного отказа монополии закупать иностранную продукцию. Это лишь частный случай, но он ярко отражает экономическую политику России по отношению к Украине.
Так что озвученные Януковичем и Кинахом надежды на улучшение баланса внешней торговли в 2008 году – беспочвенны. Отрицательное сальдо продолжит в следующем году свое увеличение, а темпы роста ВВП будут снижаться. И это - не зависимо от того, каким будет новое правительство в Украине. Причины же нереалистичных вчерашних заявлений упомянутых чиновников непонятны.
Юрий Глухов