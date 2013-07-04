Дело об изнасиловании во Врадиевке объединено с аналогичным 2011 года

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня прокурор Николаевской области Андрей Курысь на пресс-конференции.

Дело об изнасиловании и убийстве 15-летней Алины Поркул в 2011 году во Врадиевке Николаевской области было объединено с расследованием об изнасиловании жительницы Врадиевки Ирины Крашковой 26 июня 2013 года.

«Сегодня мы проверяем заявления граждан о неправомерных действиях работников милиции во Врадиевке, - сообщил Курысь. - Каждому факту будет дана принципиальная оценка. По представлению Генпрокуратуры, которая занимается проверкой деятельности милиции, заслушивали уголовное дело об убийстве несовершеннолетней Алины Поркул. То дело, которое у всех на устах, это тяжкое преступление, к сожалению, остается нераскрытым. Была проведена определенная работа, которая не дала никакого результата. Было принято решение о признании следствия неэффективным, и, по моему постановлению, это производство для проведения расследования направлено в следственное управление УВД области. Непосредственное процессуальное руководство будет осуществлено прокурором области. Оно будет и под личным контролем моим и моего заместителя, который отвечает за это направление работы».

«Следствие должно проверить все версии, которое есть в этом преступлении, - добавил прокурор. - Я дал распоряжение вернуться к тем фактам по смерти граждан – это двое человек, которые проверялись на причастность к этому преступлению. Органы прокуратуры еще раз проверят все обстоятельства, которые предшествовали смерти данных граждан. Там два самоубийства».

Как сообщал УНИАН, дело об изнасиловании и жестоком избиении 29-летний Ирины Крашковой и дело об убийстве 15-летней Алины Поркул будут объединены в одно производство.

18 января 2011 года в пгт Врадиевка Николаевской области на берегу пруда по ул. Героев Врадиевщины со следами насильственной смерти был обнаружен труп 15-летней ученицы местной школы.

По факту смерти девушки следственным отделом Врадиевского РО УМВД Украины в Николаевской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины - «Преднамеренное убийство».

По делу было опрошено более 100 человек, 11 – под пытками дали признательные показания. Двое подозреваемых затем покончили жизнь самоубийством.